Александр Лукашенко: Инвестиции для развития белорусского машиностроения будут предоставляться только под конкретные рынки сбыта

Новости Беларуси. Инвестиции для развития белорусского машиностроения будут предоставляться только под конкретные рынки сбыта. Об этом 7 апреля заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Минский автомобильный завод.

Главе государства доложили о состоянии дел в машиностроении в целом. На МАЗе Президент ознакомился с выставкой новейших образцов техники, которая производится в Беларуси. В последнее время есть трудности со сбытом продукции из-за сокращения спроса. Теперь главная задача – искать выход на новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

МАЗ, как и БелАЗ, как и «Мотовелозавод», который сегодня кувыркается, наверное, еще хуже, чем МАЗ и прочие, это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда. Как некоторые мне писали, это еще и безопасность нашей страны. Мы это предприятие должны обновить насколько это возможно. Мы должны придать ему новое лицо. Но вот с этих конвейеров должны сходить полностью белорусские машины высочайшего качества. И это вторая вам задача. Качество – ваша ответственность.

Также Президент пообщался с трудовым коллективом. Александр Лукашенко отметил, что первостепенная задача для работников – обеспечить выпуск современной и качественной продукции.

Речь зашла о решении жилищных вопросов граждан. Также Президент, общаясь с коллективом, заверил, что льгота по пенсионному возрасту для работников на вредных производствах будет сохранена.