Президент Беларуси одобрил план применения региональной группировки войск

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались о том, что нам надо осовременить с учетом ситуации на западных наших границах и в мире вообще и актуализировать материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных Сил. Сегодня я хотел бы услышать о том, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, и сейчас руководство НАТО, оправдываясь, говорят, что нет-нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя. В связи с этим я хотел бы, чтобы вы мне доложили о переработанных планах применения этой вооруженной группировки, еще раз подчеркиваю, основой которого являются Вооруженные Силы Беларуси.