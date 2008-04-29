Президент Беларуси обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Основная тема выступления – "Здоровье государства – это благополучие человека, согласие в обществе и целеустремленность нации".

Глава государства напомнил, что нынешний год объявлен Годом здоровья, а здоровье нации напрямую зависит от стабильности в стране. Реальное содержание гораздо глубже, заметил Президент. Ведь государство живет полноценно, если есть благополучие его граждан и согласие в обществе.



В послании Президент затронул все спектры жизни страны. Говоря о внутренней политике, глава государства в частности, потребовал пересмотра налоговой системы – она не должна обременять экономику Беларуси. В частности, это касается подоходного налога, а также в целом количества всех применяемых сегодня налоговых ставок. Система должна стать простой и понятной для всех.



Глава государства подчеркнул, что любые преференции сегодня необходимо свести к минимуму и далее – обеспечивать поддержку только прорывных направлений экономики. При этом меры господдержки должны только давать стартовый импульс, а не быть постоянным источником финансирования. Президент также отметил, что Беларусь должна войти в тридцатку стран с лучшим инвестиционным климатом. Наша страна может стать не только выгодной, но и удобной для вложения капитала.



Президент Беларуси не исключает перспективы перераспределения полномочий между главой государства и парламентом. Как заявил Александр Лукашенко, определенные функции Президента, возможно, будут переданы другим структурам из законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Глава государства также напомнил о приближении парламентских выборов. Александр Лукашенко подчеркнул: народ должен знать, что выборы будут прозрачными и честными.



По традиции после послания белорусскому народу и Национальному собранию глава государства ответил на вопросы депутатов. Подобный формат общения практикуется с момента первого обращения Президента в 1997 году. Не стало исключением и сегодняшнее выступление. Парламентариев интересовали вопросы налогообложения и предпринимательства, введение института уполномоченного по правам человека, взаимоотношений власти и оппозиции.



В Послании Президента озвучены многие общественные проблемы. Сегодня Александр Лукашенко много говорил о здоровье: об отношении к этому каждого гражданина и о роли государства. Этим оправдан и высокий общественный интерес. За Посланием сегодня следили сотни тысяч белорусов: у экранов домашних телевизоров, в учебных аудиториях и на рабочих местах. Трансляцию из Овального зала вели все национальные телеканалы страны.



Студенты Витебского университета Послание Президента взяли на карандаш. Сегодня в их конспектах – лекция из первых уст. Будущие медики согласны с главой государства: система здравоохранения работает стабильно, но может и лучше. Хотелось бы, чтобы оборудование было более современным, да и очередь в поликлиниках поменьше. Ведь кому как не им, будущим медикам, отвечать за здоровье нации? Интересным студенты назвали и предложение главы государства о введении студенческого самоуправления. Возможность проявить инициативу лишней не будет, тем более, что здесь она не будет наказуема.



Актуально послание и для преподавателей. Некоторые конспектировали: говорили, что отдельные фрагменты – готовая часть будущих лекций. Студенты – люди интересующиеся, надо быть готовым к любым, пусть даже самым неожиданным вопросам. Каждый ответ, считают педагоги можно подкрепить цитатой Президента. Например, "Здоровье, как основа благосостояния" и "Здоровье, как приоритет государственной политики".



Около трех часов с конспектами или без, в магазине или на плазменном экране Октябрьской площади. Послание Президента слушали белорусы всех возрастов. Каждый нашел полезную информацию и получил ответы на интересующие вопросы.