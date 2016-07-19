Президент Беларуси: «Компартия – это партия не развала. Эта партия нацелена на созидание»

Новости Беларуси. Вопросы Союзного строительства 19 июля обсуждались на встрече Президента Беларуси и председателя фракции Компартии России в Государственной думе. Александр Лукашенко отметил особую роль, которую играет сегодня эта организация, и вручил Геннадию Зюганову за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между странами орден Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заданный тон сопутствовал и дальнейшей беседе. Президент Беларуси отметил, что Коммунистическая партия является самой близкой к народу. Анализировалась и ситуация, в которой оказались Беларусь и Россия после развала СССР.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Компартия – это партия не развала, не противостояния, не революции и не войны. Эта партия нацелена на созидание. Я знаю, что говорю. Я этому очень рад. Но, тем не менее, и как оппозиционная партия, занимающая жёсткую позицию, вы абсолютно правы.

Я перед встречей думал: часто слышу и от вас, и от партии: «Мы потеряли страну». Мы действительно потеряли страну. Мы потеряли систему, которую создали за десятилетия. Которой вообще равной не было в мире. Которую надо было шлифануть, доработать. И мы бы были совершенно иным государством, даже при развале Советского Союза.

Если бы мы сохранили то, что нужно было сохранить и сделали выводы из ошибок. Их было немного. Они были решаемы в течении пятилетки (советской пятилетки). Просто такие у нас были руководители. Хотя и они немало делали. Но, тем не менее… Поэтому страну потеряли, но ещё и потеряли систему.

И сегодня остатки этой системы, которую надо было бы, видимо, сохранить, мы начинаем добивать. Последние остатки этой системы мы добиваем. Особенно в экономике. Особенно в социально-экономическом развитии людей.

Геннадий Зюганов, председатель фракции Коммунистической партии в Государственной думе Российской Федерации:

Если бы мы, дополняя друг друга, одновременно поменьше торговались вокруг цены то на нефть, то на газ, то на мясо, то на молоко, а думали о эффективной кооперации, мы были бы конкурентны с кем угодно. Уверяю вас, с кем угодно.

Причём наша продукция была бы не хуже, и на треть дешевле, в том числе – европейской. Мы бы не отдали свои рынки никому. У вас в республике потрясающий машиностроительный комплекс. Я в прошлый когда раз был, был на всех ваших крупных предприятиях. У вас МАЗ шестой серии, «Евро-6», он похож на космический корабль. Одна из лучших машин. Ваши тралы, которые наши «Тополя» возят, мы сегодня уже не сделаем. А вы нам помогаете оборону крепить. Вместе решаем эти задачи.

Геннадий Зюганов находится в Минске в канун парламентской избирательной компании. Причём она разворачивается не только в Беларуси. Выборы в Госдуму пройдут через неделю, после того, как в нашей стране станет известен состав Палаты представителей Национального собрания.