Президент Беларуси дал старт регулярному движению электропоездов между Минском и Гомелем

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал старт регулярному движению электропоездов между двумя крупнейшими городами страны - Минском и Гомелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку по самому южному региону Республики. После торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие работники и ветераны Белорусской железной дороги, студенты транспортных учебных заведений, с гомельского вокзала в путь отправился первый грузовой состав на электротяге.

Во время посещения гомельского железнодорожного вокзала главе государства доложили об электрификации ЖД-участка «Осиповичи – Гомель» и завершении электрификации железной дороги между областным центром и столицей.

Президент также ознакомился с грузовым электровозом китайского производства и новой 7-вагонной швейцарской электричкой, выпущенной на заводе «Штадлер-Минск». Этот состав белорусская железная дорога получила еще перед Новым годом. Внутри есть бар, пять санузлов и даже импровизированная vip-зона - 16-ть мест первого класса.

Следующей остановкой президентского кортежа стала строительная площадка новой областной детской больницы. В Гомеле есть только один стационар для лечения детей. Больница хорошая, но небольшая.

Жители обратились к президенту с просьбой о строительстве новой и глава государства дал соответствующее поручение. А сегодня Александр Лукашенко интересуется ходом работ и их финансированием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со всех источников: и город, и область должны шевелиться как-то. И меценаты, и бизнесмены, и все. Я готов свою зарплату отдавать, но надо собирать понемногу-понемногу, чтобы это была общенародная стройка. Не надеяться только на республиканский бюджет. Это будет самая современная больница. Мы не можем строить в XXI веке прошлого века медицинские учреждения. Поэтому – это дети – и оборудование должно быть соответствующее, он берёт на себя. Поэтому, кровь из носу, нам надо быстро строить здесь. Я буду контролировать и всячески будем, со всех источников поддерживать вас. Если это там 750 миллиардов, то 350 – 400 миллиардов мы должны из республиканского бюджета изыскать.