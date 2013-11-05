Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Туркменистан

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Туркменистан. Он продлится два дня. Борт № 1 из нашей страны приземлился в аэропорту Ашхабада вечером 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – переговоры Александра Лукашенко с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в формате один на один и в расширенном составе. Итогом встречи, как ожидается, станет подписание ряда двусторонних документов о развитии сотрудничества по различным направлениям.

Товарооборот двух стран за последние пять лет вырос в 5 раз и превысил в 2012 году 300 млн долларов. Основа белорусского экспорта – тракторы, грузовые автомобили, дорожная, строительная и сельхозтехника. А наиболее масштабный совместный проект – строительство белорусскими специалистами под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.