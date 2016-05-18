Президент Беларуси 20-21 мая посетит с визитом Италию и Ватикан

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20-21 мая посетит с визитом Италию и Ватикан. Программой запланированы переговоры с Президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой. На встрече предполагается рассмотреть весь спектр белорусско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, развитие кооперационных связей. Отдельное внимание планируется уделить формированию полноценной нормативной базы белорусско-итальянского сотрудничества.

Во время визита в Государство Ватикан состоится встреча с Папой Римским Франциском. На ней будет обсуждаться дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с Римско-католической церковью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.