Прямой эфир

Президент Беларуси 20-21 мая посетит с визитом Италию и Ватикан

18 мая 2016 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20-21 мая посетит с визитом Италию и Ватикан. Программой  запланированы переговоры с Президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой. На встрече предполагается рассмотреть весь спектр белорусско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, развитие кооперационных связей. Отдельное внимание планируется уделить формированию полноценной нормативной базы белорусско-итальянского сотрудничества.

Во время визита в Государство Ватикан состоится встреча с Папой Римским Франциском. На ней будет обсуждаться дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с Римско-католической церковью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Урегулирование кризиса в Украине: члены контактной группы встречаются 18 мая в Минске
18 мая 2016 13:50

Урегулирование кризиса в Украине: члены контактной группы встречаются 18 мая в Минске

Один пояс и один путь: в Гонконге проходит экономический форум с участием белорусской делегации
18 мая 2016 13:49

Один пояс и один путь: в Гонконге проходит экономический форум с участием белорусской делегации

Избирательный процесс в Беларуси станет ещё прозрачнее: от образования комиссий до подсчёта голосов
18 мая 2016 11:06

Избирательный процесс в Беларуси станет ещё прозрачнее: от образования комиссий до подсчёта голосов