Премьер-министром Хорватии впервые в истории стала женщина

Парламент Хорватии большинством голосов поддержал назначение лидера "Хорватского демократического союза" Ядранки Косор премьер-министром страны.

Таким образом, 56-летняя Ядранка Косор стала первой женщиной в истории Хорватии, занявшей высший правительственный пост. До этого в правительстве своего предшественника Иво Санадера она занимала должность вице-премьера.

Еще до начала голосования Ядранка Косор представила состав нового правительства, формирование которого ей было поручено президентом страны Стипем Месичем 3 июля. Она сохранила кабинет министров практически без изменений.

Согласно заявлению Косор, теперь перед коалиционным правительством стоит первоочередная задача по борьбе с последствиями экономического кризиса и оживлению переговоров по вступлению Хорватии в Евросоюз. Кроме того, политик пообещала активизировать борьбу с коррупцией и организованной преступностью, являющимися непреодолимыми препятствиями на пути в Европейское содружество.

Глава нового правительства ранее работала журналистом, а в команду Санадера вошла в 2003 году, когда он занял пост премьера. В зону ответственности Косор входили социальные вопросы, в том числе связанные с обеспечением ветеранов войн, передает БЕЛТА.