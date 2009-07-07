Хавьер Солана хочет покинуть свой пост в ЕС

Уполномоченный Европейского союза по внешним связям Хавьер Солана заявил, что больше не будет баллотироваться на этот пост, сообщают информагентства со ссылкой на испанскую газету ABC, которой политик дал интервью.

— У меня был мандат на 10 лет, и он закончился. Я не собираюсь продолжать эту работу, — сказал Хавьер Солана.

Как заявила пресс-секретарь Соланы Кристина Галлах, нет ничего удивительного в том, что он покидает свой пост по окончании срока полномочий в октябре этого года. По ее словам, он «будет очень занят другими делами».

Хавьер Солана считался основным претендентом на новый внешнеполитический пост, который будет создан в Еврокомиссии в соответствии с Лиссабонским договором. Согласно договору, который сначала должны ратифицировать все 27 стран — членов ЕС, новый лидер фактически будет совмещать функции нынешнего уполномоченного ЕС по внешним связям и верховного комиссара по международной политике. Предполагается, что это должно придать Европейскому союзу больший вес на мировой арене.

Два года назад ирландские избиратели проголосовали против принятия Лиссабонского договора, однако в октябре в Ирландии должен состояться повторный референдум по этому вопросу. Если ирландцы снова откажутся принять договор, документ перестанет иметь смысл.

В интервью Хавьер Солана сказал, что не останется на своем посту независимо от того, будет ли ратифицирован Лиссабонский договор.

— Последние 10 лет были для меня очень важными, — отметил он. — Мы достигли выдающихся результатов. Мы добились того, что Европа повернулась лицом к миру. Когда меня назначили на этот пост в 1999 году, всего этого не было.

66-летний Хавьер Солана — бывший генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Испании — заявил, что он «спокоен и счастлив» и будет продолжать интенсивно работать до окончания срока действия своего мандата.