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Белорусская правительственная делегация отправляется с визитом в Азербайджан

07 июля 2009 07:32
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В Баку запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром Артуром Раси-заде.

В 2008 году товарооборот между странами вырос практически на четверть — до 111,5 миллионов долларов. Экспорт увеличился на 22%, а импорт из Азербайджана в нашу страну возрос почти в два раза. За пять месяцев этого года рост объема взаимной торговли — 10%.

Однако, сотрудничество Беларуси и Азербайджана не ограничивается экспортно-импортными операциями и включает также производственную кооперацию. В Азербайджане созданы сборочные производства тракторов и грузовых автомобилей, идет кооперация по выпуску мобильных буровых установок.

# Экономика

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