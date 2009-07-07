Белорусская правительственная делегация отправляется с визитом в Азербайджан

В Баку запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром Артуром Раси-заде.

В 2008 году товарооборот между странами вырос практически на четверть — до 111,5 миллионов долларов. Экспорт увеличился на 22%, а импорт из Азербайджана в нашу страну возрос почти в два раза. За пять месяцев этого года рост объема взаимной торговли — 10%.

Однако, сотрудничество Беларуси и Азербайджана не ограничивается экспортно-импортными операциями и включает также производственную кооперацию. В Азербайджане созданы сборочные производства тракторов и грузовых автомобилей, идет кооперация по выпуску мобильных буровых установок.