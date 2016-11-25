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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Беларуси с официальным визитом 25 ноября

25 ноября 2016 06:01
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Новости Беларуси. Новые возможности в отношениях Беларуси и Евросоюза. 25 ноября в Минск с официальным визитом прибудет премьер-министр Словакии. Роберт Фицо встретится с руководством нашей страны, а также примет участие в открытие нового офиса словацкого посольства в Минске. Кроме того запланировано посещение Витебска, где действует словацкая фармацевтическая компания.

Роберт Фицо занимает пост председателя правительства Словакии с апреля 2012 года, когда его партия «Курс – социальная демократия» победила на досрочных парламентских выборах.

Стоит отметить, что это один из наиболее важных визитов представителей Евросоюза в Беларусь за последнее время. В начале недели Беларусь посетила представительная делегация евро-чиновников во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Словакия

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