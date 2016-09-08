«Предстоящие выборы – это будет борьба личностей»: Евгений Слобода о парламентской кампании в Беларуси

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Евгений Слобода в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Вы побывали, насколько мне известно, во многих округах. Ваше мнение: есть такие избирательные участки, где будет такая, знаете, острая политическая борьба, настоящая конкуренция? И есть те, где, скажем, конкуренции вроде как и нет, и это что-то вроде формальности?

Евгений Слобода:

Вы знаете, ну вот, я могу сразу привести пример: тут будет, конечно, борьба, где будут баллотироваться кандидаты в депутаты Хащеватский, Воронецкий, Гайдукевич.

Это, вообще, как бой тяжеловесов, такая будет.

Евгений Слобода:

Да. Второй момент: как правило, в городе Минске очень активны кандидаты в депутаты, потому что они используют любые возможности для ведения агитационной кампании – это и пикеты, и встречи с избирателями, концерты, на которые приглашают и выступают перед избирателями.

Я бы сказал, что накал борьбы – он не стихает и в областных центрах, в крупных городах.

Да, в сельской местности, может, оно и потише, но, я бы не сказал, что там нет накала. Ведь практически есть так называемые оппозиционные партии, которые очень много выдвинули своих представителей, и они достаточно представлены в округах. На 110 округов в Беларуси – вот они в большинстве представлены. И я думаю, что предстоящие выборы – это лично моё мнение – это будет борьба личностей.