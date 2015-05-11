Председатель КНР наградил белорусских ветеранов медалью Мира

Новости Беларуси. 15 ветеранов, участников боевых действий на Дальнем Востоке и тихоокеанском регионе удостоены 11 мая высокой китайской награды. Медаль Мира им вручил глава КНР Си Цзиньпин. Торжественная церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны, где высокому гостю показали и рассказали, как в Беларуси хранят память о войне.

В музее Си Цзинпина лично сопровождал Александр Лукашенко. Лидеры двух стран совершили не одну остановку в залах музея.

Генерал-лейтенант в отставке, Павел Данилович Гутенко, сегодня уже вспоминает, как в августе 45-го, будучи рядовым солдатом, в составе своего гарнизона начинал наступление. Как преодолевали 800-километровый горный хребет Большой Хинган и как сбил свой первый самолет.

В зале Победы сегодня те, чья война после Германии, продолжилась на Дальнем Востоке. Там советская армия плечом к плечу с китайским народом боролась уже за его независимость и свободу. Иван Седов и Михаил Урываев служили в разных частях, однако сегодня в одном строю. Охотно делятся воспоминаниями и даже шутят, мол, за короткое время пришлось выучить даже китайский язык.

Китайская речь в это время звучит и у входа в музей. Главу КНР ожидают многочисленные китайские студенты. Подъехавшего Си Цзиньпина лично встречает Александр Лукашенко. Лидеры тепло общаются и тоже шутят: высокий гость замечает, что среди студентов больше девушек. Заданный тон лишний раз подчеркивает: встречаются не только коллеги, встречаются добрые друзья.

Экскурсия по музею начинается, что называется с ходу: здесь Си Цзиньпину рассказывают о том, что сбор музейных экспонатов начался еще в годы войны. А далее – эти самые экспонаты уже показывают. Пройти мимо легендарных «Катюш», конечно же, не получается.

Далее — экспозиции, посвященные первым дням войны, оккупационному режиму на белорусской территории. Уникальные истории, судьбы, люди. В зале партизанской славы делегация останавливается несколько раз. Да и как иначе: история массового народного сопротивления особенно близка китайскому народу.

Михаил Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны, участник боев на Дальнем Востоке:

У них местность там полугористая. Когда они землю носили на склоны гор, чтобы там посеять или еще что-то. Вот это трудолюбие запомнилось очень.

Еще одна экспозиция — «Беларусь и Китай. Вехи боевого братства». Документы, личные вещи — немые свидетели тех времен, когда белорусы сражались на Дальнем Востоке, а китайский народ — на белорусской территории. К примеру, этот стенд рассказывает историю борьбы китайских патриотов в антифашистском подполье Витебска.

А это уже Зал Победы. Здесь лидеров встречают ветераны, участники боев на Дальнем Востоке и в тихоокеанском регионе. Стоя — как и полагается солдатам.

Исполнение государственных гимнов предваряет торжественную церемонию вручения медалей Мира. Председатель КНР лично вручает награды каждому ветерану и с каждым из них в знак особого почета оба лидера фотографируются.

Особые слова благодарности звучат и спустя некоторое время: уже в выступлениях лидеров.

Два народа, одна судьба и одна Победа. Эта тема фактически становится лейтмотивом их обращений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В мае 1945 года фашистская Германия капитулировала, но Вторая мировая война продолжалась. И закончилась она там, на территории Великого Китая, разгромом Квантунской армии. Этим был положен конец японскому милитаризму. И сделали это советские войска вместе с народно-освободительной армией Китая. Война там, на Дальнем Востоке, продолжалась долгих восемь лет. Она унесла 35 млн жизней китайских людей. Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принято решение в сентябре этого года масштабно на Дальнем Востоке, на территории Китая, отметить окончание Второй мировой войны. Это большой залог того, что история никогда не будет фальсифицирована, а ваш подвиг никогда не будет забыт.

Сегодня мы с моим другом президентом Китая пришли в этот священный зал для того, чтобы поклониться павшим и живым.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

В годы Второй мировой войны перед лицом страшнейшей в истории человечества войны белорусский народ проявил большое мужество и мужественно, стойко принимал на себя первые удары войны. Именно своим героизмом белорусский народ завоевал уважение и признание народов всего мира.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья. В этот момент, когда мы отмечаем нашу общую победу, мы не должны забывать о том, что в годы нашей совместной борьбы с фашистскими агрессорами белорусский и китайский народы воевали плечом к плечу. Именно в эти годы кровью у нас скреплена крепкая боевая дружба. Сегодня здесь присутствуют белорусские ветераны, которые лично участвовали в этих боевых действиях. И они внесли большой вклад в дело нашей победы, нашего освобождения. И еще раз в ваш адрес с искренним уважением – низкий вам поклон.

Глава КНР сообщил, что принял решение масштабно отпраздновать в 2015 году 70-летний юбилей Победы, в том числе и на Дальнем Востоке.

А самим ветеранам, участникам тех событий, оба лидера пожелали здоровья и долгих лет жизни. Напоследок – фото на память и запись в книге почетных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.