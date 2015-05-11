Александр Лукашенко и Си Цзиньпин посетили Музей истории Великой Отечественной войны в Минске

Новости Беларуси. Историческая память обретает особую ценность в кризисное для мира время. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая вместе с председателем КНР Си Цзиньпином Музей истории Великой Отечественной войны.

Лидеры двух стран совершили не одну остановку в залах музея. Сейчас здесь есть и отдельная экспозиция «Беларусь и Китай. Вехи боевого братства».

Документы и личные вещи – немые свидетели тех времен, когда белорусы сражались на Дальнем Востоке, а китайские патриоты вели борьбу в антифашистском подполье Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В мае 1945 года фашистская Германия капитулировала, но Вторая мировая война продолжалась. И закончилась она там, на территории Великого Китая, разгромом Квантунской армии. Этим был положен конец японскому милитаризму. И сделали это советские войска вместе с народно-освободительной армией Китая. Война там, на Дальнем Востоке, продолжалась долгих восемь лет. Она унесла 35 млн жизней китайских людей. Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принято решение в сентябре этого года масштабно на Дальнем Востоке, на территории Китая, отметить окончание Второй мировой войны. Это большой залог того, что история никогда не будет фальсифицирована, а ваш подвиг никогда не будет забыт.

Сегодня мы с моим другом президентом Китая пришли в этот священный зал для того, чтобы поклониться павшим и живым.

11 мая в зале Победы председатель КНР Си Цзиньпин наградил ветеранов медалью Мира.

Медали удостоены 15 белорусов, участвовавших в боях с японцами в конце Второй мировой войны. В завершении церемонии китайский лидер заявил, что посещение музея произвело на него глубочайшее впечатление.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

В годы Второй мировой войны перед лицом страшнейшей в истории человечества войны белорусский народ проявил большое мужество и мужественно, стойко принимал на себя первые удары войны. Именно своим героизмом белорусский народ завоевал уважение и признание народов всего мира.

Уважаемые ветераны, дорогие друзья. В этот момент, когда мы отмечаем нашу общую победу, мы не должны забывать о том, что в годы нашей совместной борьбы с фашистскими агрессорами белорусский и китайский народы воевали плечом к плечу. Именно в эти годы кровью у нас скреплена крепкая боевая дружба. Сегодня здесь присутствуют белорусские ветераны, которые лично участвовали в этих боевых действиях. И они внесли большой вклад в дело нашей победы, нашего освобождения. И еще раз в ваш адрес с искренним уважением – низкий вам поклон.