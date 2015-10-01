Посол КНР в Беларуси: У Вашего правительства и Президента - хорошая стратегия развития страны, у Беларуси - прекрасное будущее

Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Мы приветствуем вас из здания посольства Китайской Народной Республики. 1 октября — День образования Китайской Народной Республики. И сегодня, 1 октября, мы имеем возможность беседовать с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Республике Беларусь товарищем Цуй Цимином. Добрый вечер.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Добрый вечер.

Большое спасибо, что нашли возможность на это интервью. Я в первую очередь поздравляю Вас с главным государственным праздником Китайской Народной Республики. Позвольте поинтересоваться, Вы имели возможность видеть, как проходят главные государственные праздники и в России, и в Беларуси, и наверняка во многих других странах. Расскажите, как проходит этот праздник в Китае, как он отмечается на государственном уровне и как его отмечают простые китайцы. Насколько мне известно, предстоит так называемая золотая неделя.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Я очень рад представившейся возможности ответить на ваши вопросы. 1 октября мы празднуем национальный праздник — День образования Китайской Народной Республики. Для наших граждан это будет целая неделя выходных. В эти дни правительство и государственные органы планируют целый ряд различных мероприятий. У нас принято навещать друзей, родственников, путешествовать по стране. В настоящее время все больше и больше наших соотечественников в эти праздничные дни выезжают на экскурсии на отдых за границу. Различные мероприятия в эти праздничные дни будут организованы и сотрудниками нашего посольства. Это будет и прием, и праздничный концерт. По случаю 66-й годовщины образования КНР праздничные мероприятия проводились и в гостинице «Пекин» в Минске. Также сотрудники посольства отправятся на экскурсии в уже полюбившиеся уголки Беларуси. Это время у нас называется «золотая неделя». Официальные праздники — всего три дня. Но мы переносим еще выходные. Это делается для того, чтобы у наших граждан была возможность хорошо отдохнуть. А еще у нас это называется праздничная экономика. В эти дни наши соотечественники делают много покупок, что положительно влияет на экономику.

Расскажите, пожалуйста, сейчас очень активно в белорусском обществе обсуждаются вопросы о перспективе белорусско-китайского сотрудничества. Скажите, по вашему мнению, какой будущее у отношений Беларуси и Китая?

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В настоящее время китайско-белорусские отношения вступили в золотой период развития. Характерной особенностью наших отношений является высокий уровень политического доверия, результативность прагматического сотрудничества, глубокие чувства народов, прочность взаимной поддержки отношений.

В мае текущего года Председатель Си Цзиньпин посетил Беларусь с государственным визитом. Визит имел большое значение и увенчался значительным успехом, дав новый импульс для продвижения двусторонних отношений на более высоком уровне. В настоящее время обе стороны активизируют усилия и углубляют сотрудничество для продвижения реализации договоренностей, достигнутых в результате встречи глав обоих государств. Строительство экономического пояса Шелкового пути для того, чтобы китайско-белорусское региональное прагматическое сотрудничество стало новой особенностью двусторонних отношений. Во всех областях двустороннего политического, военного, культурного, образовательного и иного сотрудничества наблюдается значительный прогресс. Двусторонние отношения всестороннего стратегического партнерства вступили в золотую пору развития. Китай полностью уверен, что дальнейшее развитие двусторонних отношений обладает огромным потенциалом и прекрасными перспективами.

Спасибо. Вы знаете, весь мир очень внимательно и восторженно следил за празднованиями окончания Второй мировой войны и победой над Японией, которые проходили в Китае в Пекине. Как Вы оцениваете, как в Китае оценивают тот вклад, который китайская армия, китайский народ внес в победу в Второй мировой войне?

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В 2015 году во всем мире отмечается 70-я годовщина победы во Второй мировой войне против фашизма и в национально-освободительной войне китайского народа против японских захватчиков. Китайская сторона благодарит Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко за участие в торжественных мероприятиях 3 сентября 2015 года в Пекине, главная цель которых была сохранить память об историческом прошлом, отдать дань павшим, дорожить миром и открыто смотреть в будущее. 70 лет назад в результате вторжения милитаристской Японии народы Китая и других больших азиатских стран понесли небывалые потери, что стало темной страницей в истории человеческой цивилизации. Война началась в 1931 году с вторжения Японии на северо-востоке страны. Война китайского народа против японских захватчиков стала самой затяжной войной, принесла наибольшее число жертв для народа, забрав жизни 3,5 млн. человек. Война китайского народа против японских захватчиков продемонстрировала, что совместно с сопротивлением на европейском и тихоокеанском театрах военных действий Китай внес колоссальный вклад и совершил бессмертный подвиг в антифашистской войне. Победа китайского народа в войне, сопротивление японским захватчикам не что иное, как великая победа китайского народа и союзников в мировой антифашисткой войне. Белорусский народ оказал ценную поддержку Китаю в борьбе против японского милитаризма. Сражаясь плечом к плечу, между нашими народами зародилась глубокая дружба, скрепленная огнем и кровью.

Господин Посол, недавно мы делали большую программу об отношениях Беларуси и Китая. Я задавал вопрос одному журналисту, который проработал в Китае, о том, что обсуждается на китайском телевидении. Он сказал, что больше всего, наверное, обсуждается вопрос нового поколения молодежи и то, что она немного отходит от тех традиций, которые бы от них ждало старшее поколение. Скажите пожалуйста, по вашему мнению, чем новое поколение Китая отличается от белорусского, европейского и американского? И тянутся ли они к тем, скажем так, западным ценностям, которые в свое время, в общем-то, молодежь Советского Союза?

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Молодежь — это будущее страны и всего мира, также будущее белорусско-китайской дружбы. Коммунистическая партия Китая, китайское правительство придают большое значение профессиональному развитию молодежи Китая, уделяют внимание традиционному культурному образованию и воспитанию в духе теории социализма с китайской спецификой. Как белорусская молодежь, китайская молодежь полна энергии и жизненных сил, смелости нести на своих плечах груз времени. Современная китайская молодежь имеет характерные черты. Во-первых, твердые идеалы и убеждения. Китайская мечта — это общий идеал для людей всех народностей Китая. Молодые китайцы вступают в Коммунистическую партию Китая, чтобы постоянно повышать уверенность следования социалистическому пути с китайской спецификой, а также вносить вклад в великую работу реализации великого возрождения китайской нации. Китайская молодежь усердно учится, относясь к учебе очень ответственно, и затем реализуя полученные знания. Молодые китайцы не боятся быть первооткрывателями, они неконсервативные, не довольствуются достигнутыми результатами, а постоянно соревнуются друг с другом за то, чтобы быть в первых рядах изобретателей. Китайская молодежь готова упорно идти к поставленным целям, уходят с головой в работу. Китайская молодежь придерживается высоких моральных идеалов, сознательно развивает патриотическую, коллективистскую и социалистическую идеологию. Также активно содействует общественной добродетели, профессиональной и семейной этике, сохраняет позитивный настрой и здоровый интерес к жизни, предлагает реальные усилия для социального прогресса. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко придают большое значение молодежному обмену, сотрудничеству между молодыми людьми из обеих стран. Под пристальным вниманием глав двух государств китайско-белорусские молодежные обмены становятся более частыми. В 2014 году по приглашению Председателя Си Цзиньпина более 200 подростков из Чернобыльской зоны отправились в Китай на оздоровление. В мае текущего года Си Цзиньпин пригласил в китайские университеты для обмена 100 белорусских студентов. Китайский коммунистический союз молодежи, Всекитайская федерация молодежи и Белорусский республиканский союз молодежи установили очень тесные связи. Делегация Всекитайской федерации молодежи посетила Беларусь в сентябре этого года в целях дальнейшего содействия двустороннего сотрудничества в области молодежных обменов. Молодежь — будущее Китая и Беларуси. Посольство КНР в Республике Беларусь будет продолжать углублять основы двусторонней дружбы, передающейся из поколения в поколение.

Скажите, господин Посол, получается, что все-таки люди, живущие в Китае и люди, живущие в Беларуси, живут в разных частях света, по-разному все-таки воспитывались. Те, кто приезжает в Беларусь из Китая, наверняка, сталкиваются с чем-то необычным. Что удивляет больше всего в Беларуси китайцев и, может быть, есть что-то, что удивило больше всего Вас в Беларуси?

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Это очень хороший вопрос. Я здесь работаю 1,5 года. Я и моя супруга своими глазами видели, почувствовали, какая прекрасная, красивая страна Беларусь. Я почувствовал и ощутил, что ваша страна имеет характерные черты. Во-первых, Беларусь — красивая страна. У вас прекрасные леса (42%), свежий воздух. Природа очень красивая. Страна у вас очень чистая, поэтому можно назвать Беларусь самой красивой страной. Во-вторых, Беларусь — спокойная страна. Люди очень воспитаны, цивилизованные, культурные, у вас общество очень спокойное, нет серьезной преступности. Мы даже ночью гуляли и чувствовали себя безопасно. В-третьих, ваша страна — миролюбивая страна. Именно ваша внешняя политика вашего Президента, вашего правительства очень разумна. Это защита своей территории, своего суверенитета, своей независимости. Это дух и сущность вашей политики — это именно защита мира, развитие сотрудничества. Особенно ваша страна, ваш лидер, ваш Президент сыграл положительную роль в урегулировании ситуации в регионе. Всем известная контактная группа. В-четвертых, у меня такое ощущение, что Беларусь — очень дружественная страна к китайской стороне. Политика вашего правительства, Президента, связанная с Китаем, с двусторонними отношениями, очень дружественная. Мы были в областях, общались с людьми в деревнях, школах. Люди простые. Чувствуется дружественная атмосфера к Китаю. И еще такое ощущение, что ваша страна имеет прекрасное будущее. Потому что у вас есть хороший и экономический потенциал, и научно-образовательная подготовка. Очень важно, что ваше правительство и Президент имеют хорошую стратегию развития своей страны. Думаю, что Беларусь имеет прекрасное будущее. Поэтому я от души хочу сказать, что очень люблю вашу страну, люблю здесь работать, мне очень повезло, что моя первая дипломатическая миссия — именно работа в Беларуси. Ваша страна является островом в Центральной Европе.

Спасибо большое. Я от всей души поздравляю Вас и в Вашем лице всех тех граждан Китая, которые сейчас проживают в Беларуси с вашим главным государственным праздником — Днем образования Китайской Народной Республики. Мира, благополучия. И вот хотел уточнить, как Вы вместе со своей супругой проведете «золотую неделю»? Вы будете в Беларуси или отправитесь на эти выходные домой?

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Мой рабочий график очень насыщенный. Будет много деловых встреч, встречи с делегациями из Китая. Проходят взаимные визиты на различных уровнях, в том числе и на высшем.

Во время праздников шесть или семь делегаций из Китая посетят Беларусь. Основное время я буду работать.

Всего доброго. Надеюсь, что Вы «золотую неделю» возьмете тогда, когда в Беларуси будут государственные праздники и сможете все это компенсировать. Поздравляю еще раз с праздником.