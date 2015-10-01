Александр Лукашенко: Выборы в Беларуси должны пройти предельно демократично, мирно и на высоком организационном уровне

Новости Беларуси. Беларусь на пороге важного политического события. Тема выборов сегодня, 1 октября, стала одной из ключевых на совещании у президента, где обсуждалась текущая социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что выборы в Беларуси должны пройти предельно демократично, мирно и на высоком организационном уровне.

Александр Лукашенко:

Я неоднократно говорил, еще раз хочу высказать требование о том, что выборы должны пройти открыто, в строгом соответствии с белорусским законодательством и с соблюдением общественного порядка. Для того, чтобы, грубо говоря, нарушать эти принципы, нам нет никакой необходимости. Поэтому прошу из этого исходить. Необходимо выполнить все взятые нами обязательства, в том числе обеспечить нормальную беспрепятственную деятельность и своих, и зарубежных наблюдателей. Поэтому всем, кто непосредственно несет ответственность за организацию и проведение выборной кампании, нужно максимально мобилизоваться, чтобы она прошла безупречно. Мы привыкли к тому с советских времен, это неплохая практика, что президентские выборы, парламентские выборы — это праздник для людей.

Эта избирательная кампания проходит на непростом экономическом фоне. Как сегодня доложил глава правительства Андрей Кобяков, в Беларуси наметилась позитивная динамика и она сохранится. Предпринятые Совмином меры позволили избежать снижения темпов экономического роста. Президент напомнил, что решения правительства не должны негативно сказываться на людях. Также Александр Лукашенко затронул тему общественной безопасности и правопорядка как во время избирательного периода, так и после него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Нельзя допустить никаких провокаций, несанкционированных акций, противозаконных действий со стороны различного рода деструктивных сил. Идет жестокая борьба не только за передел ресурсов, доступ к ресурсам, идет борьба за передел мира. Я это говорил до посещения ООН, говорю вам сейчас абсолютно убежденный. Я внимательнейшим образом прочитал и выслушал всех глав государств там выступающих. Вывод один: идет борьба. Все прикрываются, красивые слова говорят, предложения, заявления делают, но подтекстом звучит собственный интерес каждого государства. Особенно сильных мира сего. Поэтому надо быть всегда внимательными, видеть свою страну, свой народ. Нельзя смотреть на любое противодействие нам и провокацию в этот период вот просто прямо в лоб. Надо думать, откуда и кто это делает. А подумав над этим, подумать, как на это реагировать. Я на всякий случай говорю. Я также не ожидаю каких бы то ни было сегодня провокаций. Народ уже на примере соседей наелся дальше некуда и провокаций, и революций, и прочих мероприятий. Еще раз подчеркну: выборы — важнейшая форма волеизъявления народа. Они должны пройти предельно демократично, мирно и на высоком организационном уровне.