Выборы-2015 в Беларуси: даты и время, в которое можно проголосовать досрочно

Новости Беларуси. До дня выборов остается менее двух недель. А вот досрочное голосование стартует в стране уже в ближайший вторник. Оно дает возможность проголосовать тем, кто работает или живет за границей, уезжает в отпуск, находится на лечении. О своих причинах прийти на участок до основного дня выборов, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ рассказали герои следующего материала.

Игорь Евстафьевич – избиратель со стажем, вот только на основной день выборов редко удается попасть на участок. Вот и следующие выходные врач проведет с пациентами – 11 октября у Игоря Евстафьевича дежурство в больнице. Правда, свою галочку врач поставит, как и пять лет назад – досрочно.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Некоторые по семейным обстоятельствам не могу прийти на выборы в день голосования, кто-то дежурит, у кого-то дома свои какие-то определенные проблемы. Поэтому те 4-5 дней, которые есть до выборов, очень удобны.

Отдать голос за своего кандидата можно уже в следующий вторник – именно в этот день стартует досрочное голосование.

Наряду с врачами, милиционерами и спасателями напряженный трудовой день 11 октября предстоит и журналистам.

Юлия Матяш, СТВ:

Ни один белорусский журналист не пропустит такое важное политическое событие, как президентские выборы. Правда, на избирательных участках все силы моих коллег будут направлены на то, чтобы пополнять свежей информацией новостные ленты.

Новый год, 8 Марта и другие семейные праздники Надежда Скардино часто проводит вне дома — профессия обязывает. Обладательница бронзы Олимпиады много времени проводит на тренировках и сборах. Вот и 11 октября она будет за рубежом. Однако проголосовать, а, значит, и повлиять на судьбу своей страны – гражданский долг.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону:

Это важное событие в жизни страны и каждого гражданина этой страны. Я думаю, что каждый должен пойти и сделать свой выбор. Выборы 11 октября, сбор заканчивается 7, поэтому я останусь на денек, схожу проголосую.

В будний день свой выбор сделает и Виктория Алешко, ведь на 11 октября у артистки запланирована поездка за границу. Но все равно свое политическое мнение выскажет. Певица знает, как важен голос, причем не только в карьере вокалиста.

Виктория Алешко, певица:

Естественно, проголосовать мне хочется. Это моя гражданская обязанность. Я всегда голосую. Буду уезжать за пределы страны, поэтому хочу сходить накануне и проголосовать.

Досрочно проголосовать можно в течение пяти дней – с 6 по 10 октября. Время работы участков в эти даты разделили на два интервала – с 10 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.