Посол Германии о Минском форуме: Для нас важно, чтобы на Западе повышался интерес предприятий в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Минский форум в 2017 году соберет около 300 участников. Наша столица станет крупной площадкой для Беларуси, Германии и других стран ЕС, которые намерены обсудить сразу несколько важных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру – вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Для участия в переговорах специально в Минск прибудет спецпредставитель ВТО. Экономические преобразования, которые необходимы для успешного развития нашей страны, и внедрение электронного правительства станут ключевыми в диалоге.