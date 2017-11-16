Посол Германии о Минском форуме: Для нас важно, чтобы на Западе повышался интерес предприятий в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Минский форум в 2017 году соберет около 300 участников. Наша столица станет крупной площадкой для Беларуси, Германии и других стран ЕС, которые намерены обсудить сразу несколько важных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К примеру – вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию.
Для участия в переговорах специально в Минск прибудет спецпредставитель ВТО. Экономические преобразования, которые необходимы для успешного развития нашей страны, и внедрение электронного правительства станут ключевыми в диалоге.
Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Для нас в первую очередь важно, чтобы на Западе повышался интерес предприятий, экономических объединений в отношении Республики Беларусь, чтобы они в экономической среде могли подумать, принять решения и
приехать сюда на экономическую площадку и принять решения по конкретным проектам.
Большое число участников Минского форума говорит о неизменном интересе к нему. По словам экспертов, тема укрепления двусторонних отношений особенно актуальна на фоне предстоящего саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.