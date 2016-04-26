Посевная, экопродукты, агрогородки – какие задачи поставил Президент Беларуси, посещая регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. День чернобыльской трагедии. Ровно 30 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории. Взрыв при плановой остановке одного из энергоблоков привел к выбросу радиоактивных материалов. Последствия сказались на многих странах. Больше всех пострадала наша республика. Преодоление последствий катастрофы для современной Беларуси стало задачей государственной значимости.

26 апреля по сложившейся традиции Президент Беларуси посещает пострадавшие регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ликвидацию последствий аварии в нашей стране потрачено около 22 миллиардов долларов. Значительная часть средств пошла на реабилитацию загрязненных территорий. В сельхозобращение уже вернули 17 тысяч гектаров.

С ходом весенних полевых работ в Ельском районе Гомельской области ознакомился Александр Лукашенко. Глава государства интересовался технологией посева и выращивания кукурузы. Здесь же Президент поставил задачу перед аграриями всей страны: посевную необходимо завершить до 1 мая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это хорошо, что дожди идут. А, вообще, надо это закончить за несколько дней, ранние посеять. Естественно, сейчас накладка получилась. Уже нет ранних, сейчас все надо сеять. Поэтому надо оперативно постараться к 1 мая закончить все и отбить хвосты, как мы говорили, после 1 мая. Но все делать очень качественно, все проверим на качество.

Также речь зашла о более широком внедрении в аграрной сфере «зеленых технологий». По мнению Президента, для улучшения плодородия почв необходимо более широко применять органические удобрения. Они должны заменить химические соединения. Экологически чистая продукция сегодня более востребована на зарубежных рынках.

Александр Лукашенко:

Люди платят огромные деньги за чистые продукты. У нас, слава богу, нет этой передозировки. Надо на этом и остановиться, потому что это будет в пять раз дороже, продукция стоить, в пять раз дороже. Конечно, где-то немножко ты не доберешь урожайность, но если ты поработаешь с органикой, ты будешь иметь тот же урожай и те же деньги. Вот к этому надо готовиться.

Глава государства в агрогодоке Добрынь побывал в детском саду, местной школе и спортивном центре. Интересовали главу государства и условия, которые в целом создаются для комфортного проживания населения на территориях, пострадавших от аварии.

Александр Лукашенко:

Решили, что нам надо строить эти агрогородки. В каждом хозяйстве центр – это агрогородок. И в этом центре, агрогородке, будут жить руководители, специалисты, животноводы, механизаторы, полеводы, как раньше мы их называли, и так далее. Вот он – агрогородок. У тебя в районе должно быть подобных шесть агрогородков. Это хорошо, что вы сделали такой агрогородок. Видно, по какому пути идти. И приводить приусадебные участки в порядок и объекты социальной культуры: детский сад, школа, магазины, Дом культуры и так далее. Вот мы создали агрогородок в каждом хозяйстве. У тебя из шести агрогородков шесть должны быть высокого уровня, чтобы люди жили и не завидовали горожанам, чтобы сюда хотелось приехать.

Остаются у нас крупные деревни. Где-то мы присоединяли старые колхозы, совхозы к ведущим, там остались бывшие центры. Их забросить ни в коем случае нельзя. Мы обидим людей. Еще не известно, хорошо это будет или плохо, если мы в агрогородок всех соберем. Может, кто-то захочет жить там, в этих бывших центрах. И были еще в колхозах одна, может быть, не одна крупная деревня. Крупные деревни второго уровня, ниже агрогородка, надо сохранить. Туда надо, если нет дороги, а в основном они есть, надо их отремонтировать или подвести новую дорогу туда. И привести в порядок эту деревеньку. И у нас остаются мелкие деревеньки третьего уровня, так называемые неперспективные деревни. Мы отошли от этого понятия, неперспективные, но они действительно, наверное, неперспективные при таком развитии производительных сил на селе. Кому они уже нужны? Они будут нужны ему, тебе, мне, может быть. Мы родились в той деревеньке. Может, у нас найдутся средства, возможности для того, чтобы эту деревеньку развить, поддержать. И слава богу. Но там же старики еще живут, может, еще кто-то живет. Им надо минимальные условия, чтобы автолавка приходила, чтобы пенсию привезти, в больницу отвезти, если вдруг. Поэтому какое-то внимание надо и этим деревенькам, пока там живут люди. А дальше время покажет. То есть неперспективные деревни, бывшие центры хозяйств и крупные деревни – мы их поддерживаем, сохраняем, но развиваем агрогородки высшего уровня. Районные центры и агрогородки в следующую пятилетку, начавшуюся, мы должны полностью закончить. Вот у тебя пять лет для того, чтобы сделать примерно такого уровня агрогородок.

В рамках чернобыльской программы в Беларуси к 2014 году было построено почти 70 тысяч квартир, полторы сотни школ, а также более сотни детских садов. В марте утверждена очередная Госпрограмма по преодолению последствий катастрофы. Как отметил Президент, за пятилетку все вопросы, которые касаются развития юга страны, должны быть решены. Чтобы эти земли забыли произошедшую трагедию.

Александр Лукашенко:

Результат сегодня очевиден. Сегодня мы можем уже откровенно и прямо сказать: мы поступили правильно, начав реабилитацию этих земель. Сегодня в Ельском районе почти не осталось тех земель, которые надо возвращать к жизни. Уже «неудобицы» распахивают, а не те земли, которые в те времена хотели вывести вообще из севооборота. Сегодня возьмите Добрынь. 50 человек в детском саду, детишек, и 50 готовы прийти в детский сад буквально днями, как мне докладывали. Значит есть перспектива, есть жизни. Районные центры и агрогородки чернобыльские не хуже, чем в Минской, Гродненской, Могилевской или Витебской областях. Это вообще прекрасные, возьмите Добрынь, места для жизни людей. Ни один сельчанин не поедет отсюда в город жить. То есть мы сделали немало и приняли правильное решение. Раньше надо было это начинать, когда еще после 1986 года был Советский Союз, когда трудно было, но мы могли привлечь огромные ресурсы для преодоления этих последствий. Но ни центральной власти, видимо, ни нашим властям это не очень надо было. И, наверное, объективно не понимали, в каком направлении двигаться и что делать. То есть потеряли время. Потеряли, наверное, 10-15 лет, 15 точно мы потеряли в этих рассуждениях, разглагольствованиях, спорах. И только спустя около 20 лет после этой трагедии мы начали активно, понимая, что делать, заниматься этой трагедией. За пятилетку, которая началась, при всех проблемах и сложностях, мы окончательно решим все вопросы, которые связаны с югом нашей страны.