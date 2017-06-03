Попасть в зал суда с помощью мобильного телефона: техническое новшество планируют внедрить в белорусское судопроизводство

Новости Беларуси. Серьезное техническое новшество может быть внедрено в белорусском судопроизводстве. Здесь сейчас работают над реализацией идеи заседания в режиме реального времени.

Любой желающий сможет попасть в зал суда с мобильного телефона и стать виртуальным участником процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это налагает определенные обязательства на служителей Фемиды. С другой стороны – делает процесс более открытым. Кроме того, надеются в органах правосудия, внедрение технологии укрепит доверие к деятельности блюстителей закона.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь :

Мы занимаемся уже внедрением. Сейчас занимаемся видео и аудиозаписью уголовных процессов. Мы полностью исключаем протокол из судебных заседаний.