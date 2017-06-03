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Попасть в зал суда с помощью мобильного телефона: техническое новшество планируют внедрить в белорусское судопроизводство

03 июня 2017 16:37
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Новости Беларуси. Серьезное техническое новшество может быть внедрено в белорусском судопроизводстве.

Здесь сейчас работают над реализацией идеи заседания в режиме реального времени.

Попасть в зал суда с помощью мобильного телефона: техническое новшество планируют внедрить в белорусское судопроизводство -1

Любой желающий сможет попасть в зал суда с мобильного телефона и стать виртуальным участником процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это налагает определенные обязательства на служителей Фемиды.

С другой стороны – делает процесс более открытым.

Кроме того, надеются в органах правосудия, внедрение технологии укрепит доверие к деятельности блюстителей закона.

Попасть в зал суда с помощью мобильного телефона: техническое новшество планируют внедрить в белорусское судопроизводство -4

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь :
Мы занимаемся уже внедрением. Сейчас занимаемся видео и аудиозаписью уголовных процессов. Мы полностью исключаем протокол из судебных заседаний.

Мы вводим современные информационные технологии в наше уголовное и гражданское судопроизводство.

Сделаем его более современным, более экономичным, эффективным.

# Фотофакт # Валентин Сукало # Государственная политика

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