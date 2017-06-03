Попасть в зал суда с помощью мобильного телефона: техническое новшество планируют внедрить в белорусское судопроизводство

Новости Беларуси. Серьезное техническое новшество может быть внедрено в белорусском судопроизводстве.
Здесь сейчас работают над реализацией идеи заседания в режиме реального времени.
Новости Беларуси. Серьезное техническое новшество может быть внедрено в белорусском судопроизводстве.
Здесь сейчас работают над реализацией идеи заседания в режиме реального времени.
Любой желающий сможет попасть в зал суда с мобильного телефона и стать виртуальным участником процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это налагает определенные обязательства на служителей Фемиды.
С другой стороны – делает процесс более открытым.
Кроме того, надеются в органах правосудия, внедрение технологии укрепит доверие к деятельности блюстителей закона.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь :
Мы занимаемся уже внедрением. Сейчас занимаемся видео и аудиозаписью уголовных процессов. Мы полностью исключаем протокол из судебных заседаний.
Мы вводим современные информационные технологии в наше уголовное и гражданское судопроизводство.
Сделаем его более современным, более экономичным, эффективным.