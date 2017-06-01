Местная власть в Беларуси сможет вводить новые виды социальной услуги в зависимости конкретных потребностей людей

Новости Беларуси. Местная власть сможет вводить новые виды социальной услуги в зависимости конкретных потребностей людей. В Верхней палате рассмотрели проект изменений и дополнений в «Закон о социальном обслуживании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ уточняет ряд понятий таких, как трудная жизненная ситуация или социальная услуга. Также подчеркивает роль и значение общественных организаций в предоставлении помощи и поддержке нуждающихся. Расширить список возможностей хотят и представителем власти на местах.