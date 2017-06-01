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Местная власть в Беларуси сможет вводить новые виды социальной услуги в зависимости конкретных потребностей людей

01 июня 2017 06:27
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Новости Беларуси. Местная власть сможет вводить новые виды социальной услуги в зависимости конкретных потребностей людей. В Верхней палате рассмотрели проект изменений и дополнений в «Закон о социальном обслуживании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ уточняет ряд понятий таких, как трудная жизненная ситуация или социальная услуга. Также подчеркивает роль и значение общественных организаций в предоставлении помощи и поддержке нуждающихся. Расширить список возможностей хотят и представителем власти на местах.

Местная власть в Беларуси сможет вводить новые виды социальной услуги в зависимости конкретных потребностей людей-1

Ирина Старовойтова, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Важный момент – это то, что дается возможность местной исполнительной и распорядительной власти принимать решение по введению новых видов и форм социальной услуги в зависимости от потребности населения и региональных условий на местах.

На заседании также рассмотрели около десятка других вопросов. Среди них, например, ратификация соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительствами Беларуси и Боливии, а также о системе содействия взаимной торговли нашей страны и Турции.

# Государственная социальная политика # Ирина Старовойтова

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