Политолог Елена Пономарёва: Беларусь сумела не просто сохранить советское наследие, но в разы его приумножить

Политолог, публицист Елена Пономарёва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Елена Георгиевна, был свидетелем Вашего участия в одном из ток-шоу, где главной темой, вернее, даже вопросом, который выносился на зрительское голосование был: «Мила ли вам, по душе, независимая Беларусь?» Это была цитата из фразы главы нашего государства. В общем, Вы, такая хрупкая женщина, противостояли многим. И, в общем, вряд ли можно сказать, что Вы были в большинстве, как-то выступая, защищая Беларусь. Но так, если серьёзно говорить – вот в Вашей профессиональной среде, как распределяются мнения и силы? И каковы основные, скажем, течения, направления в этой дискуссии о ситуации Россия-Беларусь и о Беларуси.

Елена Пономарёва, политолог, публицист:

Вообще, то, что происходит в последнее время вокруг Беларуси и возникновение так называемого белорусского вопроса даже – естественно, не может не вызывать тревогу. И даже у меня лично некую боль чисто человеческую. Потому что совершенно прав Александр Григорьевич, который говорит постоянно, на всех площадках, что Беларусь и Россия, белорусы и русские – это наше общее Отечество. То, что происходит на медийном пространстве и в политических, и в экономических кругах Российской Федерации есть следствие некой, так скажем, зафасадной борьбы за ресурсы.

Дело в том, что мы вступили в тот момент развития мировой политики и экономики, когда борьба за территории влияния, ресурсы усиливается.

Потому что их становится всё меньше и меньше на долю населения и на долю так называемых транснациональных, надгосударственных объединений. И, в данном случае, Беларусь является, конечно, удивительной страной, которая сумела не просто сохранить то советское наследие, которое имелось в виде промышленности, инфраструктуры, науки, культуры и так далее, но в разы его приумножить. И теперь Беларусь являет следствие реализации вот этой вот некой удачной экономической модели, которая выливается в работающих заводах, в фабриках модернизированных.

Но Вы знаете, у нас же идёт дискуссия такая, что не самая удачная эта модель. Во всяком случае, многие оппоненты приводят такие примеры, что нет ни одного примера в мире, кто бы с такой долей государственной собственности умудрялся удачно существовать.

Елена Пономарёва:

Но пока-то умудряется. И, в данном случае, когда мы смотрим на бывшее постсоветское пространство и сравним все те государства, которые сформировались на базе бывших союзных республик, то, конечно, Беларусь являет собой наиболее удачный пример. Надо же ведь учитывать, что, фактически, очень мало природных ресурсов, которые представляют собой энергетическое наполнение экономики. И посмотреть на соседнюю Украину, например, которая имела гораздо больший потенциал во время выхода из СССР – это вторая была по потенциалу и по мощи экономической, и по демографическому потенциалу, ресурсному в государстве. И во что она превратилась сегодня.

Следствие того, что мы имеем сегодня в Украине – это деятельность разного рода олигархических групп, которые думали не о государстве, а просто о наполнении собственного кармана.

В Беларуси получилось так, что, наоборот, государство сохранило тот потенциал, который был и его приумножило. И это заставляет высказать желание определённых групп интересов, которые имеют место в России, приватизировать вот эти вот лакомые, дорогие экономические куски.