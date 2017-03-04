Политика, экономика, человеческие отношения: что является фундаментом взаимодействия Беларуси и Грузии

Никогда не видел в Беларуси рекламу хинкали или хачапури. Но, кто пробовал, скажет, что это вкусно! Уж не знаю, чем кормили президента Грузии, побывавшего на этой неделе в Минске, своим традиционным или нашими драниками-мочанками, но, судя по выражению лица, хорошие впечатления увез он из Беларуси. О высоком визите и добрых белорусско-грузинских отношениях рассказывает Ольга Петрашевская.

Эта встреча больше напоминала дружеский визит в гости, и встречали Гиоргия Маргвелашвили как генацвале – со всеми атрибутами гостеприимства, которым славятся и белорусы, и грузины.

То, что президентам есть о чем поговорить, улавливалось и до начала официального разговора. Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили заставили прессу побегать – так стремительно, не теряя ни минуты, лидеры двух стран направились в Каминный зал, чтобы начать встречу в формате один на один.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы чувствуем, что у нас добрые отношения, и на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, грузинским народом, оказывать всяческую поддержку и содействие. Тех темпов роста товарооборота, которые сейчас у нас между государствами, у нас нет ни с одной страной.

Потенциал товарооборота в 200 миллионов долларов президенты наметили во время визита Александра Лукашенко в Грузию в 2015 году. Та встреча на высшем уровне была первой за более чем 20-летнюю историю дипотношений наших стран и – уже бесспорно – важнейшей для обеих экономик. За прошлый год объем взаимной торговли потяжелел на 60 с лишним процентов плюс экспорт-импорт услуг – и в итоге вышел на экватор финансовых планов. Почти 100 миллионов долларов в общей копилке уже есть. А ведь всего 10 лет назад эта цифра была в пять раз меньше.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Мы восхищены теми достижениями, которые мы у вас наблюдаем. И в сельском хозяйстве, и в высоких технологиях, и в развитии инфраструктуры. Мы очень заинтересованы посмотреть на этот опыт и развить сотрудничество по этим направлениям.

Реальность планов угадывалась в прекрасном настроении обеих делегаций накануне переговоров в расширенном формате. Сфера взаимных интересов многогранна, как вкус хорошего грузинского вина – это и сотрудничество в «Восточном партнерстве», и поставки белорусской техники, и создание сборочных производств. К примеру, наших тракторов. В окрестностях Тбилиси в ближайшем будущем планируют собирать до 300 «Беларусов» в год.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе в странах СНГ, Украины и Грузии ОАО «Минский тракторный завод»:

В Грузии в силу специфики рельефа очень распространены хозяйства с небольшими земельными участками, где необходим компактный, подвижный трактор для выполнения всего спектра сельхозработ.

Конкуренты на закавказском рынке у наших тракторов – корейцы и китайцы. Но за «Беларусом» еще и народная слава неубиваемого помощника в полях. Вот такого старожила мы случайно увидели в грузинской деревне. Пыхтит, но работает на благо горячего сельчанина.

А вот Реваз Гигаури помогает собирать совсем другие плоды – спортивные – в ставшем уже родным Витебске. Старший тренер-грузин делает все, чтобы вместе с учениками услышать белорусский гимн на больших соревнованиях.

Реваз Гигаури, старший тренер Витебской центральной детско-юношеской спортивной школы «Богатырь»:

Отношения Беларуси и Грузии – это самое родное, что есть! Чистые отношения, человеческие.

Человеческие отношения важны на всех уровнях. Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили между мероприятиями все время общались, хотя для протокольной съемки вполне хватило бы и перехода в другой зал. После подписания совместных документов грузинского лидера очевидно заинтересовали детали интерьера Дворца Независимости. Президент Беларуси не отказал в небольшой экскурсии, а после главы наших стран отправились на улицу, не обращая внимания на дождь и зонтики, уже приготовленные охраной. Кстати, во время визита Александра Лукашенко в 2015-м Тбилиси тоже встречал ливнем. Так что Минск лишь ответил погодным алаверды.

Сотрудничество двух стран пустило корни по многим направлениям: в Грузии представлены практически все белорусские предприятия-гиганты, в нашей стране зарегистрированы 25 компаний с участием грузинского капитала.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Отношения наших стран – это не только политика, экономика, но и то, что пережито и выстрадано буквально каждой белорусской семьей. Наши деды вместе воевали. Грузины участвовали в обороне Брестской крепости и погибали рядом с нашими солдатами.

Жизнь за освобождение Беларуси отдали 14 тыясч грузин. Двое были командирами крупных партизанских бригад, а Тенгиз Шавгулидзе смог буквально из того, что было под руками, сконструировать несколько видов оружия, которого порой катастрофически не хватало. Гранатомет, собранный из винтовки Мосина, куска штыка и даже фрагмента водопроводной трубы наверняка сумел спасти не одну партизанскую жизнь.

Анна Галинская, заместитель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Еще одно интересное изобретение – создание клина. Был создан по принципу передвижной железнодорожной стрелки. За несколько минут присоединяли к рельсе и проводили диверсию.

Чтобы рассказать о Шавгулидзе высокому гостю, в музее тщательно готовились, но он уже с порога оценивал не чистоту, а экскурсовода. Гиорги Маргвелашвили в 90-х сам работал гидом. Экспозиция главу Грузии заинтересовала настолько, что, несмотря на сдвиги в графике, он задал с десяток вопросов.

Запись в книге почетных гостей Маргвелашвили оставил на грузинском. К грузину мы и обратились, чтобы узнать, что же написал лидер закавказской страны.

Картлос Кавтарадзе, заместитель председателя грузинского культурно-просветительского общественного объединения «Мамули»:

Здесь написано «Я преклоняюсь перед теми героями, которые собственную жизнь не жалели ради будущих поколений, ради будущего нашей страны». Тут есть слова, которые не переведешь на русский, но они очень душевные и искренние. Кстати, он из моего района, из Душети!

А вот и та самая родная деревня Гиоргия Маргвелашвили. Где-то здесь выросли и подаренные Президентом Беларуси семена картофеля. И явно об урожае, только с поля двусторонних договоренностей, главы Беларуси и Грузии говорили и на следующий день. И уже сам факт еще одного обстоятельного разговора на высшем уровне – случай для таких визитов уникальный. И снова доказывающий: фундамент взаимодействия между нашими странами крепко стоит на человеческих отношениях.

Она белоруска, он грузин. И эти международные отношения уже дали свои прекрасные плоды. Анна познакомилась с Олегом, приехав в Грузию в командировку. И не оставила кавказскому мужчине выбора, напомнив: у любви нет ни акцента, ни границ. Переехав в Беларусь, глава семейства поначалу сильно мерз – очень не хватало тбилисского солнца, но климатический минус, пожалуй, стал единственным.

Олег Галегов:

Я нашел здесь очень интересных, настоящих друзей. И на работе меня замечательно приняли.

Кстати, скоро и грузинская молодежь сможет почаще отправлять домой фото из Беларуси. Ожидается, что наши страны запустят совместный образовательный проект – в Грузии не хватает высококлассных технических специалистов. Поделиться опытом готовы преподаватели БНТУ, а и опытом, и руками – белорусские строители.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Они планируют построить Ледовую арену. Были поражены тем, что в Беларуси построено. В Грузии нет такого опыта. Они несколько неточно выбрали земельный участок и размер его определили. Наши специалисты подсказали. А сейчас наша задача – участие в тендере.

О том, насколько успешно прошли обсуждения всех белорусско-грузинских проектов, логично говорить хотя бы через год, но уже по тому, как прощались лидеры наших стран, можно предположить, что следующий визит не за горами. Закавказья.

А вот для Мераби Александрия не так уж и важен перспективный товарооборот и цифры над подписями в важных документах. Он живет в нашей стране уже 40 лет. Жена, трое внуков. И то, что он больше всего ценит «белогрузин» – когда ребята в родном колхозе его – ладно, уважают – принимают за своего.

Когда есть чувство общего ритма, желание общих достижений и общая, такая непростая, история, какая почва может быть плодороднее? Ведь за самыми амбициозными проектами и глобальными многомиллионными контрактами – то, что не покупается, но всегда становится самой важной деталью.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь