Полиция задержала в Москве 43 участников несанкционированной акции на Триумфальной площади

Полиция в воскресенье вечером задержала 43 участников несанкционированной акции на Триумфальной площади Москвы после того, как они начали шествие по Тверской улице. Для задержания нарушителей полицейским пришлось применить физическую силу, поскольку «при задержании многие участники незаконной акции оказывали сопротивление сотрудникам полиции и отказывались выполнять их требования». «Пока они проводили сидячую акцию и никому не мешали, их не задерживали. Однако когда они стали перекрывать тротуар и попытались провести несанкционированное шествие, создавая неудобства для граждан, то полиции пришлось вмешаться и восстановить общественный порядок», - сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.