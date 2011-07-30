Берлускони: Каддафи останется и меня убьёт

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони утверждает, что официальный руководитель Ливии Муаммар Каддафи отдал приказ его убить. По словам Берлускони, в опасности и жизнь его детей. По мнению Берлускони, сейчас есть опасность, что «Каддафи останется». Об этом с его слов передает итальянская Corriere della Sera.

Дав согласие на участие Рима в военной операции НАТО в Ливии, Сильвио Берлускони теперь боится мести со стороны Муаммара Каддафи. Он напомнил, что «предупреждал международных партнеров и общественное мнение в Италии, что операция не будет легкой и может нанести нам вред. Но потом, под давлением США, позиции президента Наполитано и результатов голосования в парламенте, что мне оставалось делать?»

Италия принимает участие в военной операции в Ливии с марта 2011 года. Также союзники используют итальянские авиабазы для нанесения авиаударов по объектам в Триполи и другим городам, занятым лояльными полковнику Каддафи силами.