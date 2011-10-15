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Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ

15 октября 2011 12:45
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В  Денвере, Сиэтле, Сан-Диего и Нью-Йорке несколько десятков человек были арестованы. На главной площади в Сан-Диего полиция применила перечный газ, чтобы разогнать толпу.  В Денвере были арестованы 24 человека, при этом полицейские применяли дубинки

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-1

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-3

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-5

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-7

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-9

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-11

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-13

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-15

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-17

Полиция арестовала десятки участников «мирных протестов» в мегаполисах США, применяя дубинки и газ-19

Акции протеста в США  длятся уже месяц. Демонстранты выступают против засилья корпораций, безответственности банковского сектора, безработицы. Как свидетельствует прошлогоднее исследование Гарвардского университета: «Все группы, даже самые обеспеченные респонденты, желают более равного перераспределения благ, нежели то, что они наблюдают в современных Соединенных Штатах».  

Бывший вице-президент и кандидат в президенты, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор в связи с протестами заявил: «В условиях, когда демократия находится в кризисе, настоящее движение снизу, указывающее на недостатки нашей системы, – это первый шаг в верном направлении. Считайте меня среди тех, кто поддерживает и приветствует движение Occupy Wall Street».

Сенатские республиканцы в минувший вторник заблокировали прохождение новой программы по борьбе с безработицей в стране, которая потребовала бы $477 млрд из бюджета.

На 15 октября активисты OWS наметили глобальную акцию протеста «Едины во имя глобальных перемен», которая должна пройти в 82 странах мира. В России сочувствующие собираются выйти в 16.00 на Манежную площадь в Санкт-Петербурге.

«Мы были вдохновлены тем, что произошло в Тунисе и Египте. У нас было ощущение, что Америка созрела для того, чтобы пережить свою собственную площадь Тахрир», – признавался Reuters один из организаторов.  

В Нью-Йорке во время марша протеста задержано более 700 человек

Посол Украины в Беларуси: Прослеживаются двойные стандарты. В Нью-Йорке 700 человек арестовали. Что же не кричим «что вы делаете, за что людей арестовываете?»

# Массовые беспорядки

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