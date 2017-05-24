В инаугурации нового президента Эквадора примет участие белорусская делегация

На прошедших в апреле выборах он одержал уверенную победу. Беларусь и Эквадор связывают дружеские отношения. Налажен политический диалог, формируется законодательная база для продвижения инвестиций. Между государствами достигнут ряд важных экономических договоренностей. Например, по белорусскому участию в разработке нефтяных месторождений на территории амазонской сельвы Эквадора с использованием новейших технологий.

Новости Беларуси. Беларусь и Эквадор сохранят приверженность выбранному ранее курсу, – уверен глава дипломатической миссии этого латиноамериканского государства в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Эквадор переживает важный политический момент – финал президентской избирательной кампании. В эту среду в столице страны Кито пройдет инаугурация избранного главы государства Ленина Морено.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Отношения между нашими странами, я бы сказал, братские. Это отношение Беларуси мы очень хорошо почувствовали, когда случилось землетрясение в апреле прошлого года в нашей стране. То, что сделала Беларусь, еще больше укрепило наши отношения. Люди, которые работали с новым президентом, Лениным Морено, стояли у истоков белорусско-эквадорских отношений. Поэтому мы уверены в том, что с приходом к власти нового президента отношения между нашими странами будут укрепляться во всех сферах.

Участие в инаугурации избранного президента Эквадора 24 мая в Кито примут представители десятков стран, в том числе и белорусская парламентская делегация. Ну а накануне в Минске в преддверии одного из национальных праздников Эквадора открылась выставка картин. В своих работах, студенты Белорусской академии искусств, изобразили свое видение далекой страны.