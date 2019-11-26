Александр Лукашенко поблагодарил австрийских лидеров за приём белорусской делегации в Вене

Новости Беларуси. Беларусь и Австрия обладают большим потенциалом развития отношений в самых разных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Австрия обладают большим потенциалом развития отношений в самых разных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в письме, которое Александр Лукашенко направил федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в знак благодарности за теплый прием, оказанный белорусской делегации во время недавнего официального визита в Вену. Глава государства выразил уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей позволит странам выйти на качественно новый уровень взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
Поблагодарил Александр Лукашенко и председателя Австрийской народной партии Себастьяна Курца за содержательную беседу. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.
Благодарственное послание Президент Беларуси направил также председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке, в котором поддержал его инициативу по созданию в австрийском парламенте депутатской группы по связям с Национальным собранием Беларуси.