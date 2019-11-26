Александр Лукашенко поблагодарил австрийских лидеров за приём белорусской делегации в Вене

Новости Беларуси. Беларусь и Австрия обладают большим потенциалом развития отношений в самых разных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в письме, которое Александр Лукашенко направил федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в знак благодарности за теплый прием, оказанный белорусской делегации во время недавнего официального визита в Вену. Глава государства выразил уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей позволит странам выйти на качественно новый уровень взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Поблагодарил Александр Лукашенко и председателя Австрийской народной партии Себастьяна Курца за содержательную беседу. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.