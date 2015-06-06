По всей Беларуси 6 июня на прямую связь с населением вышли руководители самого разного уровня

Новости Беларуси. Традиция выходного дня. 6 июня, как уже и принято по субботам с 9 до 12, на прямую связь с населением вновь вышли руководители самого разного уровня. Звонков стало меньше. Изменились и вопросы, с которыми обращаются люди.

За строительством пешеходной дорожки в родном Мстиславле Наталья Шинкарёва сегодня наблюдает с особым интересом. А ведь совсем недавно сотням жителей райцентра ходить приходилось по проезжей части. Тогда речи не шло ни об удобствах, ни тем более о безопасности. Но «прямой телефонный звонок» проблему решил. В итоге на строительство тротуаров потратить решили выделенные облисполкомом деньги от дорожного сбора.

Наталь Шинкарева, жительница Мстиславля:

Буквально через несколько недель дорожка уложена. Ходить по ней одно удовольствие. Я думаю, все жители Мстиславля скажут большое спасибо.

Виталий Старченко, заместитель председателя Мстиславского районного исполнительного комитета:

К работам уже приступили, изготовили проектно-сметную документацию. На сегодняшний день работа уже близится к завершению, поэтому смотрим, реагируем и стараемся все возникшие вопросы решать.

В Речицком районе проблему «водную» пока лишь взяли на контроль. Здесь, в деревне Ямполь, четыре семьи оказались без преувеличения на гране выживания. Из-за местного колодца. Ни капли чистой воды, на дне — лишь несколько вёдер мутной жидкости. Выручает разве что привезённая из города питьевая вода.

А ведь случай такой не единичный, — говорят в местном райисполкоме. Здесь, впрочем, как и по всей Беларуси, продолжился традиционный субботний прямой диалог. И в ходе него проблему колодцев затронул каждый четвёртый. Ситуация с водой в районе действительно непростая. После бесснежной зимы здесь не было ни одного значительного дождя. В итоге уровень грунтовых вод в наблюдательных скважинах упал на целых десять метров.

Василий Близнец, заместитель председателя Речицкого районного исполнительного комитета:

Жители Речицкого района в первую очередь переживают за отсутствие воды в шахтных колодцах. Лето у нас засушливое — отсутствуют дожди. Зима у нас была малоснежная, то есть на основании этого воды и нету в колодцах. Будем производить чистку в колодцах, смотреть, где можно помочь индивидуально.

А это уже кадры минские. Звонок на прямую линию по поводу вот этих остановок на одной из центральных столичных улиц. Реконструкцию на трамвайных путях закончили, установили здесь и новые остановки. Но всё же вопросы остались. К примеру, не предусмотрены ли здесь скамейки? В «Минсктрансе» отвечают: проектом запланированы не были. Впрочем, и у минчан мнения здесь разошлись.

Минчане:

— На мой взгляд, они необходимы для пожилых людей, прежде всего.

— Я думаю, она здесь не нужна. Приехали, постояли и уехали.

Тем не менее в «Минсктранс» обращаться будем, — отвечают на проблемный вопрос в районной администрации. Кстати, в основном именно насчёт благоустройства города сюда сегодня звонят минчане. Тематику проблем определила сезонность. Если зимой говорили о низких температурах в квартире и не расчищенных от снега территориях, весной, в рамках месячника по благоустройству, — о капремонте в подъездах и новых детских площадках, то в летней повестке дня минчан — проблемы целого города.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Есть вопросы и по содержанию улично-дорожной сети, подъездов, по капитальному ремонту. Для людей это очень важно. В общем-то, многие говорят спасибо, что такое есть, есть куда обратиться. Люди знают о том, что чтобы ни было, но в субботу в такое-то время человек позвонит, и там обязательно ответят и примут меры.

За полгода «прямого телефонного диалога» к чиновникам дозвонились тысячи людей со всей Беларуси. Но возможность спросить о наболевшем ещё будет. Такое общение представителей власти и народа продолжится и дальше. Традиционно на вопросы жителей в администрациях городовой и районов ответят уже 13 июня с 9 до 12 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.