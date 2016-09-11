Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины: «Очень хотел бы, чтобы наши дорогие белорусские друзья не повторили ошибок Украины»

Новости Беларуси. Мы продолжаем серию телемостов. Сейчас на связи со студией программы «Неделя» на СТВ первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Он не раз был наблюдателем на выборах различного уровня в Беларуси. И вопрос мы адресуем в Киев.

Петр Николаевич, как вы считаете, что должно быть в стране, чтобы пришли работать в парламент ответственные и профессиональные люди, болеющие за свою страну, а не за кошелек?

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Конечно, я хочу пожелать белорусскому народу, чтобы эти выборы по-настоящему сформировали ту власть, которую он хотел бы видеть. И это естественное стремление каждого – жить лучше, совместными усилиями решая эту проблему – власть, государственные институты и, конечно же, избиратели. Во-вторых, мне очень хотелось бы, чтобы выборы сформировали именно единство в позиции власти и желания народа, чтобы Беларусь жила еще лучше. И, в-третьих, я очень хотел бы пожелать, чтобы эти выборы были теми, которые будут формировать власть, учитывая ошибки других, а не совершать свои. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что очень хотел бы, чтобы наши дорогие белорусские друзья не повторили ошибок Украины. Я не буду называть фамилии (а у меня действительно очень много товарищей и друзей, с кем я встречаюсь с особым удовольствием). Я могу только подтвердить: это люди и высокой эрудиции, и высокой ответственности, а это имеет очень и очень высокое значение – какую задачу ставит человек, находящийся в той или иной должности и выполняющий ту или иную функцию. Либо он ставит задачу, как говорится, «поцеловав трех и укравши маленько, идти потихоньку», как у нас говорят на Украине, либо пришел работать вкалывать, чтобы люди вокруг жили лучше. Вы знаете, когда я вижу результаты и плоды конкретной работы, я здесь, на Украине, взахлеб рассказываю, что я вижу у вас, в родном Минске. Поэтому и хочу, чтобы голос, прежде всего внутренний, каждого белоруса, учитывая то, что происходит кровопролитная гражданская война рядом, у соседнего братского народа – украинцев, чтобы не допустили подобное у себя.

И как вы думаете, кого же все-таки поддержат граждане Беларуси? Каким будет парламент нашей страны?

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Я желаю если не успехов и удачи, я очень верею, что выбор будет правильный. И поддержат политику Александр Григорьевича и моих товарищей, которых возглавляет Геннадий Васильевич Карпенко.