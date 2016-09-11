Лилия Ананич: СМИ Беларуси отработали избирательную кампанию на очень достойном уровне

Новости Беларуси. К парламентским выборам в Беларуси приковано внимание и ведущих мировых СМИ.

За ходом кампании следят около 700 журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всю информацию в течение дня они получают, в том числе, и в информационном центре ЦИК, который развернулся во Дворце Республики.

Здесь аккумулируется вся актуальная информация о ходе выборов в стране. Вот-вот уже закроются избирательные участки, а, значит, ещё немного – и эти выборы уже станут историей. Уже можно говорить о высокой явке избирателей: эксперты прогнозируют её на уровне 80%. На этот момент уже можно говорить о том, что выборы в стране состоялись. С чем связана такая активность избирателей – в прямом эфире поговорим с министром информации Республики Беларусь Лилией Станиславовной Ананич. Как Вам кажется, насколько хорошо сработали СМИ в эту предвыборную кампанию, насколько полноценно мы использовали все ресурсы?

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Средства массовой информации Беларуси отработали в эту избирательную кампанию, как и в президентскую, на мой взгляд, на очень достойном уровне.

Избирателю была представлена полная информация о проведении выборов, созданы все условия для кандидатов в депутаты для того, чтобы донести предвыборные программы.

Транспарентность выборов – это, конечно, явка избирателей. И, поскольку, мы уже на финише, уже 20.00, можно уже всех поздравлять с тем, что выборы в Беларуси состоялись. И я, как министр информации, поздравляю и минчан, и всех жителей нашей страны, и журналистов, которые активно обеспечивали избирательную кампанию. Очень важно, что не остались люди дома, несмотря на, казалось бы, прекрасную погоду, возможность побыть на даче, пособирать грибы, но гражданская позиция позвала в Минск, и в Беларусь, и в каждый городок всех для того, чтобы исполнить свой прямой гражданский долг. Средства массовой информации способствовали, безусловно, тому, чтобы выборы состоялись