Марат Тертеров, директор геополитического форума (Бельгия): Выборы у вас, может быть, скучные, но это отражение более централизованной политической системы

Новости Беларуси. Сегодня в эфире нас ждут мнения наших многочисленных экспертов. Наши эксперты пристально следят за ходом парламентской кампании. Во всяком случае, люди, близкие к политике. И они сегодня будут на прямой связи со студией программы «Неделя» на СТВ. С нами на связь выходит Брюссель. Мы адресуем несколько вопросов директору Европейского Геополитического Форума Марату Тертерову.

Сегодня в Беларуси парламентские выборы. Как вы расцениваете фон, на котором они проводятся? Что ожидает Европа от нынешнего плебисцита?



Марат Тертеров, директор геополитического форума (Бельгия):

Спасибо за вопрос. Я думаю, общество созревает, и созревает более правильное отношение. Мы видим, что более широкий контекст отношения Беларуси со странами Евросоюза, и с Евросоюзом в целом. Двигается более положительное направление последние месяцы, даже больше, и в какой-то смысле это положительное развитие отражает тот факт, что ваше общество созревает такое направление, что европейские политики ожидают и хотели бы видеть. Это не значит, что есть какой-то европейский патернализм относительно к Минску, Беларуси. Потому что, как никак, вы тоже имеете ваши традиции, ваши обычаи, вашу политическую культуру, которую мы не должны в открытом виде критиковать, и говорить, как все должно быть у вас. Потому что это разное прошлое, разные системы. Но в принципе, я бы сказал, что общество созревает и я думаю, что концепция разделений сил, как она видится в западных политических системах, то есть это разделение сил между президентом как институт и как персона, и парламентерские – Народное собрание, они, может быть, не на таком уровне, как мы видим в Америке, в Австралии. Но все равно мы двигаемся в эту тенденцию: парламент в странах бывшего Советского союза все равно играет свою роль. И мы здесь на Западе не должны это полностью игнорировать.

На ваш взгляд, люди должны выбирать партийные идеи, или все-таки голосовать за конкретного кандидата?



Марат Тертеров:

Это не очень полезно, я бы сказал, для страны. Это не очень полезно для избирателя, потому что у избирателя не составляется понятная картина, он не знает, кому верить, он не знает, кому доверять в этой ситуации. И у вас выборы – да, может быть, скучные, но, как мы понимаем, это отражение более централизованной политической системы, где общество как-то фигурируется и концентрируется на определенный консенсус, но это создается такая политкультура. И это воспринимается, например, в бывшем Советском Союзе, на Востоке не так принято в публичном виде воспользоваться личными оскорблениями. На Западе это более воспринято в парламенте Великобритании. Если вы сейчас посмотрите парламентские дебаты в Великобритании по поводу обсуждения... Дэвид Дэвис, он представлял позицию государства по Brexit, и вы бы слышали оскорбления, критики, направленные к этому министру. Это просто не воспринято в Беларуси. Не только вопрос политики, политсистемы, это вопрос культуры. Сама культура, люди, они, может, конечно, ругаются и так далее, но это не принято в публичном виде.