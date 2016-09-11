«Призывы к неправомерным действиям останутся воплем вопиющего в пустыне»

Новости Беларуси. На вопросы корреспондента программы «Неделя» на СТВ об особенностях нынешней парламентской кампании отвечает министр информации Республики Беларуси.

Если говорить об интернет-ресурсах, несмотря на запрет какой-либо агитации, в этот день, даже сегодня можно было встретить призывы к не совсем правомерным действиям. Наблюдали ли Вы это и как Вы это оцениваете?

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Министерство информации в своём сегодня обращении и к журналистам, я информировала о том, что идёт мониторинг информационного поля. Мы мониторили его и в период предвыборной агитации и сегодня, и, безусловно, не останутся незамеченными проявления нарушения законодательства о средствах массовой информации, избирательного законодательства. Но я уверена, главное здесь не только правовая оценка, главное здесь то, что сегодня у белорусского общества есть хорошая прививка от подобного рода призывов, от подобного рода, вот, проявлений, желания расшатать ситуацию.

Граждане Беларуси сегодня доверяют национальным телеканалам, доверяют национальным средствам массовой информации и никакие зарегистрированные за пределами страны информационные ресурсы не в силах раскачать ситуацию в республике.

Уверена, что вот эти призывы останутся воплем вопиющего в пустыне.