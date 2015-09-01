Переговоры политической подгруппы трехсторонней контактной группы по Украине: 1 сентября режим прекращения огня соблюдается

Новости Беларуси. Минск остается главной площадкой для решения украинского кризиса. В белорусской столице 1 сентября завершились переговоры политической подгруппы трехсторонней контактной группы по Украине. Встреча прошла в закрытом формате, главные вопросы, которые удалось обсудить, конституционная реформа и особый статус Донбасса.

Озвучен лишь один, но крайне важный вывод: 1 сентября режим прекращения огня соблюдается.

Ожидается, что в ближайшее время пройдет и отвод вооружений калибром до 100 миллиметров с линии соприкосновения.

Но стоит отметить, что в последние дни вовсе не Донбасс был самой горячей точкой Украины. Взрывы и вой сирен «скорой помощи» звучали в Киеве. Накануне кровавыми столкновениями обернулось принятие Верховной Радой проекта изменений Конституции, которые могут наделить отдельные районы Донецкой и Луганской областей особыми правами и расширить их независимость. Не дожидаясь этого, самопровозглашенная Луганская Народная Республика перешла на расчеты в российских рублях. Эту валюту теперь можно использовать наравне с гривной. Противники децентрализации власти в Украине в понедельник собрались в знак протеста на улицах Киева. Мирный митинг очень скоро перерос в беспорядки.

Жертвами столкновений стали 3 бойца нацгвардии, еще более 140 человек пострадали. Состояние троих крайне тяжелое. По данным следствия, события у стен Рады квалифицированы как теракт. Милиция разыскивает причастных к организации беспорядков, уже задержаны около полусотни человек.

В связи с новой угрозой столкновений в Киеве введены усиленные меры безопасности: правоохранители патрулируют центр города, на улицы выведены бронетранспортеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.