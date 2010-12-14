Багдонас: Мы будем уделять большое внимание энергетической безопасности

Сегодня в Минске главы дипломатических представительств и международных организаций, а также представители госорганов Беларуси обсуждали дальнейшее развитие ОБСЕ.

Напомним, Президент Беларуси на саммите в Астане обозначил основные векторы модернизации ОБСЕ — принятие устава, исправление географических и социальных перекосов и создание единой системы безопасности. Именно этого Беларусь сегодня ожидает от Литвы, которая будет председательствовать в ОБСЕ в следующем году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Мы выступаем за то, чтобы каждому измерению ОБСЕ придавалось должное внимание в организации. Чтобы организация стала действенным организмом по обеспечению безопасности и сотрудничеству в Европе. И мы рассчитываем, что Литовская Республика продолжит движение в этом направлении.

Эдминас Багдонас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

Мы будем уделять большое внимание энергетической безопасности и открытости этого диалога, права человека, доступность массмедиа, безопасность работы журналистов, невозможности применения нигде военной силы.