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Перспективы участия Беларуси в «Восточном партнерстве» обсудили в Париже белорусские и французские дипломаты

01 марта 2014 18:16
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Новости Беларуси. Перспективы участия Беларуси в «Восточном партнерстве» обсудили в Париже белорусские и французские дипломаты.

В частности, было подчеркнуто — «Восточное партнерство» не должно привести к появлению в регионе новых разделительных линий, а стать дополнительным форматом для прагматичных и сбалансированных отношений.

Также участники встречи положительно оценили начало переговоров Беларуси и Европейской комиссии по заключению еще одного важного соглашения. Оно касается упрощения визовых процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Франция

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