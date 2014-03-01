Новости Беларуси. Перспективы участия Беларуси в «Восточном партнерстве» обсудили в Париже белорусские и французские дипломаты.

В частности, было подчеркнуто — «Восточное партнерство» не должно привести к появлению в регионе новых разделительных линий, а стать дополнительным форматом для прагматичных и сбалансированных отношений.

Также участники встречи положительно оценили начало переговоров Беларуси и Европейской комиссии по заключению еще одного важного соглашения. Оно касается упрощения визовых процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.