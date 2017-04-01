Переговоры, встречи, подписанные документы и открытие комбината. Итоги визита Александра Лукашенко в Туркменистан

Крупнейшая зарубежная стройка в истории суверенной Беларуси – Гарлыкский калийный комбинат в Туркменистане. Его открытие стало одним из главных событий недели.

Отвлекусь на минуту и сообщу, кто не знает: Беларусь строит во многих странах мира. В России (понятное дело), в Венесуэле построили дома и заводы, Эквадор обратился к Беларуси с предложением о строительстве квартир и детского сада. И даже в строительстве проекта века, в Никарагуа, где планируют создать трансокеанский канал, как альтернативу Панамскому каналу, белорусские строительные и энергокомпании собираются принять участие.

Но вернемся в Туркменистан. Гарлыкский горно-обогатительный комплекс – уже факт свершившийся. Президент Беларуси лично прибыл на этой неделе для открытия предприятия. В ходе визита шла речь о новых совместных проектах. Останавливаться страны, судя по всему, не намерены – не зря ведь взаимно обзавелись солидными зданиями посольств. Юлия Бешанова с подробностями.

Яркие наряды, национальные танцы и ковры, расстеленные прямо в пустыне. Открытие Гарлыкского горно-обогатительного комбината – для Туркменистана как национальный праздник.

Больше трех тысяч человек скандируют «Беларусь, добро пожаловать!» Искреннее приветствие понятно. Без наших соотечественников этот проект бы просто не состоялся.

Масштаб проделанной работы особенно впечатляет сверху. Но основная работа скрыта под землей почти на 400 метров. Именно на такой глубине залегают горизонты с ценной породой калийной соли.

О богатых гарлыкских недрах было известно еще со времен Советского Союза. Но даже мощная экономическая машина СССР забуксовала перед перспективой разработки этого месторождения. Слишком многое предстояло сделать: подвести дороги, обеспечить стройплощадку газом и светом. Белорусов трудности не остановили.

Чуть позже Александр Лукашенко признается: начиная стройку среди песков, о том, что будет трудно, оба президента знали, но масштабы оценили уже в процессе работы. Тем весомее сегодня праздник настоящей дружбы двух народов.

Гарлыкский комбинат для двух стран – своеобразный «первенец». Для Туркменистана – это первое предприятие этой отрасли. Для нас – вновь столь грандиозный экспортный строительный проект.

Площадь комбината – 100 гектаров. Проектная мощность – почти полтора миллиона тонн минеральных удобрений в год. Для сравнения: «Беларуськалий» мощнее Гарлыка в пять раз. Но для Средней Азии это предприятие будет самым крупным. Недра туркменской земли на редкость богаты полезными ископаемыми. Причем практически все востребовано на внешних рынках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, меня приятно удивило, когда мне в Минске доложили: произвели примерно где-то около пяти тысяч калийных удобрений. Думаю, что же мой друг будет с ними делать. А он первую партию отдает соседям. Молодец! Вот так надо жить, вот тогда будут и тебя уважать, и к тебе стремиться, и будут всегда благодарить. Это величайшее решение. Это вообще ничего не стоит для Гарлыка, а это такой символический шаг, который возвышает не только президента, но и народ Туркменистана.

Предприятие такого уровня нуждается в высококлассных специалистах. Наши строители – лучшая реклама белорусским вузам. Практически все сотрудники комбината прошли обучение в Синеокой. К слову, накануне из 11 подписанных документов о сотрудничестве двух стран шесть касались сферы образования.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Флагман, я бы сказал, символ туркмено-белорусских экономических связей – это, конечно, строительство в поселке Гарлык горно-обогатительного комплекса мощностью в 1 млн 400 тысяч хлорида-калия в год. И я еще раз искреннее поздравляю Александра Григорьевича и в его лице всех наших белорусских партнеров.

Ввод в строй Гарлыкского месторождения для Туркменистана решает сразу несколько проблем. Во-первых, продуктовая безопасность. Теперь местные аграрии обеспечены собственными калийными удобрениями. Плюс только на начальном этапе было создано больше полутора тысяч рабочих мест. «Оживает» и пустыня вокруг – уже построена больница, школа, детский сад.

Александр Лукашенко:

Для нас то, что мы умеем делать, наверное, наполовину не нужно для Беларуси. Но у нас были созданы школы, появились прекрасные специалисты. Под это было «заточено», как в народе говорят, все образование – под высокие технологии. И мы приняли решение: чего бы ни стоило все, что нам досталось от той великой страны, сохранить. Вот откуда у нас соответствующие технологии – это не мой подвиг и не нынешнего поколения белорусов. Наша заслуга, извините за нескромность, в том, что мы это не разбазарили и сохранили. Мы можем все. Практически все.

А с этим моментом по важности сравниться могут далеко не многие события. Нажатие кнопки не только «запускает» в эксплуатацию добывающий гигант. Момент, без преувеличения, исторический. В эти секунды в Туркменистане рождается новая отрасль национальной экономики – горнодобывающая.

Этот ритуал в последний день визита Александра Лукашенко в Туркменистан выглядит особенно символично. Двухдневный диалог лидеров двух стран словно нажал ту самую «кнопку» активизации двухсторонних отношений.

Белорусский борт № 1 в аэропорту Ашхабада сел вечером. У трапа – традиционные приветствия и туркменский каравай.

Кортеж белорусского лидера по городу ехал с совсем небольшой скоростью. Позже Александр Лукашенко объяснит: впечатлен пейзажами за окном.

Ночной Ашхабад, безусловно, восхищает и удивляет. Днем – белоснежный, ночью он словно превращается в декорации к восточной сказке. Сколько лампочек используют для подсветки такого большого города, здесь, к сожалению, никто не считал, но это особый повод для гордости местных жителей и один из символов белокаменного города.

Столица Туркменистана в прямом смысле беломраморная. Ашхабад даже внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству зданий, построенных из этого камня. А на многочисленные скульптуры и даже фонарные столбы нанесена позолота.

Полюбоваться колоритом и оценить местное гостеприимство может далеко не каждый. На просторах СНГ нет страны более закрытой от любопытных глаз. Но для белорусской делегации двери Огусхана распахиваются уже в шестой раз.

Лидеры двух стран не раз подчеркивали: они больше, чем просто коллеги. Александр Лукашенко к Гурбангулы Бердымухамедову обращается не просто по имени. С традиционной здесь приставкой «эке». В знак особого уважения и личной дружбы.

Туркменистан – настоящая природная кладовая. Есть нефть, калийные соли. И это все кроме четвертого места в мире по запасам природного газа. Экономика в стране в основном сырьевая. Но даже при таких богатствах развитие промышленности то и дело замедляется. Причины очевидны: сокращение внешних рынков сбыта и скачки мировых цен на сырье. Здесь понимают: нужно срочно переводить экономику на «перерабатывающие рельсы». Технологии и оборудование готовы покупать у Беларуси.

Джаханбай Ягшимурадов, глава представительства Минского тракторного завода в Туркменистане:

Все поставляемые тракторы исключительно с кондиционерами. Максимум деталей без пластмассы, из металла. Поскольку в летнее время очень нагревается и деформируется пластмасса.

Когда-то по землям Туркменистана шли караваны «Великого шелкового пути». Сегодня страны могут вывести друг друга на новые рынки сбыта. Увеличится и взаимный товарооборот. В экспортной корзине появятся новые составляющие. Например, обсуждается проект специальной разработки дизель-поезда для жаркого климата. Открыт Туркменистан и для наших айтишников.

Все договоренности подкреплены реальными делами. Ровно год назад в Минске открыли посольство Туркменистана. В эти дни в Ашхабаде появился уголок Минска. Наши дипломаты праздновали новоселье в новом здании посольства.

Беломраморное как и весь город снаружи – с белорусской душой внутри. Здесь даже мебель привезли из Синеокой. Туркменский президент на праздник пришел с подарком. Ковер с «говорящим» узором – на нем орнамент, обозначающий газовые недра. Словно еще один намек: сотрудничать будем по всем сферам и направлениям.

Два дня переговоров, встреч, сотни рукопожатий, десяток подписанных документов. Так в цифрах выглядит двухдневный визит Александра Лукашенко в Туркменистан.

Восток, как известно, дело тонкое, а потому отношения двух стран, как разноцветная мозаика, складывается из личной дружбы президентов, взаимовыгодных экономических связей и искренней симпатии двух народов.