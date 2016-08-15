Парламентские выборы в Беларуси: в Минск прибыл заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Новости Беларуси. Для того, чтобы обсудить вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, в Минск приехал заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед. Он является специальным координатором этой организации на парламентских выборах в нашей стране. Сегодня запланированы его встречи с руководителями Совета Республики и Палаты Представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что в состав делегации наблюдателей от ОБСЕ войдут не менее 31 парламентария из 13 стран.