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Парламентские выборы в Беларуси: в Минск прибыл заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

15 августа 2016 05:52
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Новости Беларуси. Для того, чтобы обсудить вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, в Минск приехал заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед. Он является специальным координатором этой организации на парламентских выборах в нашей стране. Сегодня запланированы его встречи с руководителями Совета Республики и Палаты Представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что в состав делегации наблюдателей от ОБСЕ войдут не менее 31 парламентария из 13 стран.

# Выборы-2019

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