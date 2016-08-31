Парламентские выборы в Беларуси: портрет Каменногорского избирательного округа

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить с избирательными округами столицы. И сегодня – Каменногорский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После двухлетнего ремонта свои двери раскрыл обновленный Центр дополнительного образования детей и молодежи.

Трёхэтажное современное здание по улице Чигладзе принимает более шести тысяч детей. Центр предлагает спортивные и музыкальные, театральные, изобразительные и туристические кружки и клубы.

Карина Карпович:

Я записалась на вокал, гитару и хип-хоп. Записалась потому, что они для меня увлекательные. Можно хорошо развиваться.

На радость мамам. В округе открыли самую большую детскую поликлинику, не только в столице, но и в стране. На семи этажах разместились три терапевтических отделения, несколько педиатрических, стоматологическое, отделение лучевой и функциональной диагностик.

Кроме этого, есть два детских бассейна и блок бальнеолечения.

Виктория Семёнова:

Мы обслуживались в пятой поликлинике в своё время. С маленьким ребёнком очень тяжело добраться было, обычно на такси мы ездили. Сейчас мы гуляем и просто заходим на занятия. Нам предложили ЛФК, массаж, вихревые ванны.

Настоящее украшение округа – новый ясли-сад «Сказочная страна». Множество ярких игрушек, современная мебель, собственный бассейн и компьютерный класс.

Садик рассчитан на 230 малышей.

Правда есть и те, для кого «Сказочная страна» так и осталась в мечтах. Желающих попасть в такой садик – большое количество.

Ольга Копанец:

Да, было трудно попасть в этот сад. Может, из-за того, что переполненные группы. Мне кажется, хочется чтобы каждому ребёнку было достойное воспитание.

Жители округа:

Детских садиков пускай открывают побольше.

Очень сильно нужны детские площадки.

Не хватает парка какого-нибудь.

Не хватает зелени.

Виктория Ходосок, СТВ:

Это один из самых плотно населенных округов столицы. Здесь активно строят социальные объекты, благоустраивают бульвары и скверы. А для комфорта жителей в будущем в округе ещё появятся станция метро — «Красный Бор» и трамвайная линия.