Парламентские выборы в Беларуси: портрет Каменногорского избирательного округа

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить с избирательными округами столицы. И сегодня – Каменногорский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После двухлетнего ремонта свои двери раскрыл обновленный Центр дополнительного образования детей и молодежи.
Трёхэтажное современное здание по улице Чигладзе принимает более шести тысяч детей. Центр предлагает спортивные и музыкальные, театральные, изобразительные и туристические кружки и клубы.
Карина Карпович:
Я записалась на вокал, гитару и хип-хоп. Записалась потому, что они для меня увлекательные. Можно хорошо развиваться.
На радость мамам. В округе открыли самую большую детскую поликлинику, не только в столице, но и в стране. На семи этажах разместились три терапевтических отделения, несколько педиатрических, стоматологическое, отделение лучевой и функциональной диагностик.
Кроме этого, есть два детских бассейна и блок бальнеолечения.
Виктория Семёнова:
Мы обслуживались в пятой поликлинике в своё время. С маленьким ребёнком очень тяжело добраться было, обычно на такси мы ездили. Сейчас мы гуляем и просто заходим на занятия. Нам предложили ЛФК, массаж, вихревые ванны.
Настоящее украшение округа – новый ясли-сад «Сказочная страна». Множество ярких игрушек, современная мебель, собственный бассейн и компьютерный класс.
Садик рассчитан на 230 малышей.
Правда есть и те, для кого «Сказочная страна» так и осталась в мечтах. Желающих попасть в такой садик – большое количество.
Ольга Копанец:
Да, было трудно попасть в этот сад. Может, из-за того, что переполненные группы. Мне кажется, хочется чтобы каждому ребёнку было достойное воспитание.
Жители округа:
Детских садиков пускай открывают побольше.
Очень сильно нужны детские площадки.
Не хватает парка какого-нибудь.
Не хватает зелени.
Виктория Ходосок, СТВ:
Это один из самых плотно населенных округов столицы. Здесь активно строят социальные объекты, благоустраивают бульвары и скверы. А для комфорта жителей в будущем в округе ещё появятся станция метро — «Красный Бор» и трамвайная линия.
Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Каменногорском избирательном округе отдадут 61 тысяча 181 житель.