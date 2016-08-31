Александр Лукашенко поздравил Кыргызстан с Днем независимости

Новости Беларуси. День независимости сегодня в Кыргызстане. С государственным праздником Президента этой страны Алмазбека Атамбаева поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что наша совместная нацеленность на реализацию потенциала белорусско-кыргызского взаимодействия даст значимый эффект уже в ближайшем будущем, станет залогом развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в духе традиций дружбы и добрососедства.