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Александр Лукашенко поздравил Кыргызстан с Днем независимости

31 августа 2016 07:23
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Новости Беларуси. День независимости сегодня в Кыргызстане. С государственным праздником Президента этой страны Алмазбека Атамбаева поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что наша совместная нацеленность на реализацию потенциала белорусско-кыргызского взаимодействия даст значимый эффект уже в ближайшем будущем, станет залогом развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в духе традиций дружбы и добрососедства.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Кыргызстан

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