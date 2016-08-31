Готовность избирательных участков к процессу голосования и компетентность членов комиссий оценили наблюдатели от СНГ

Новости Беларуси. Готовность избирательных участков к процессу голосования и компетентность членов окружных и участковых комиссий 31 августа оценивали наблюдатели от СНГ. Экспертам показался интересен опыт, когда на избирательных участках члены избиркомов проводили репетиции процесса голосования. Впрочем, наблюдатели сегодня и сами организовали небольшой тест для комиссий на знание нюансов избирательного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Мы нигде не встречались с этой практикой, когда создаются какие-то ситуации жизненные, которые действительно возникают в ходе выборов. То ли забыл документ персональный, то ли пришел на другой избирательный участок, перепутал. Как быть члену участковой избирательной комиссии? Мы сами выступали в роли таких экзаменаторов и задавали аналогичные провокационные вопросы. Члены и участковых избирательных комиссий, и окружных избирательных комиссий четко знали, как себя вести в той или иной ситуации.