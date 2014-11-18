Александр Лукашенко поздравил с Днем Независимости государство Оман

18 ноября государство Оман празднует День Независимости, который совпадает с днем рождения султана Кабуса Бен Саида. Подданные Султаната считают годы правления султана Кабуса началом новой истории современного Омана.

Одним из достижений развития государства стало создание Национального Собрания. В его работе заметную роль играют, в том числе женщины. 18 ноября по всей стране пройдут массовые гулянья, различные ярмарки, верблюжьи бега.

С Национальным днем Султана Омана Кабуса бен Саида, а также народ этой восточной страны поздравил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что уверен в возможностях дальнейшего расширения сотрудничества Беларуси и Омана во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.