Новости Беларуси. Парламентская делегация Ирана 24 августа прибывает с трёхдневным визитом в Минск. Её возглавляет руководитель группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с парламентом Беларуси. Запланированы встречи с руководством Палаты представителей, а также в Министерстве иностранных дел.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Ирана уже более 20 лет. Активно развивается экономическое и межрегиональное сотрудничество. Взаимный товарооборот между странами в 2014 году составил около 130 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.