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Парламентская делегация Ирана 24 августа прибывает с трёхдневным визитом в Минск

24 августа 2015 07:51
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Новости Беларуси. Парламентская делегация Ирана 24 августа прибывает с трёхдневным визитом в Минск. Её  возглавляет руководитель группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с парламентом Беларуси. Запланированы встречи с руководством Палаты представителей, а также в Министерстве иностранных дел. 

Дипломатическим отношениям Беларуси и Ирана уже более 20 лет. Активно развивается экономическое и межрегиональное сотрудничество. Взаимный товарооборот между странами в 2014 году составил около 130 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Иран

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