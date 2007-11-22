Парламентарии приняли поправки в порядок взыскания алиментов

Нерадивых родителей могут обязать поддерживать ребенка материально вплоть до получения им диплома об образовании.

Расстаться "по-человечески" получается далеко не у всех и не всегда. Будь все иначе, ежегодно в белорусские суды не поступало бы около 25 тысяч заявлений о взыскании алиментов. Только за последние 5 лет за уклонение от уплаты осудили 39 тысяч человек.

Каждый год в республиканский розыск объявляют не менее 5 тысяч тех, кто не оплатил моральный родительский долг в материальном эквиваленте. Половина уголовных дел - по повторным заявлениям. Пройдя несколько раз по одному и тому же пути, постучавшись в одни и те же двери, многие просто опускают руки.

В скором времени, уверяют парламентарии, со злостного неплательщика можно будет не просто взыскать причитающееся с учетом пени, но и юридически установить минимальную сумму алиментов. Правда такой "брачный договор с собственным ребёнком" заключается на добровольной основе. Для всех прочих будет действовать единая минимальная ставка, дальше - насколько позволит размер зарплаты и совесть.

Наибольшие споры у парламентариев возникли вокруг минимального размера алиментов. Закон впервые устанавливает твердую сумму - 50% от бюджета прожиточного минимума. Хотя депутаты не исключают возможность, что ко второму чтению эта цифра возрастет до 75%.

Учесть опыт многих европейских стран, в которых законодательно закреплена норма об уплате алиментов до получения ребенком образования, готовы и в Беларуси. Минюст уже вплотную занимается этой проблемой. В скором времени для злостных неплательщиков закроют и границу. Существенно усилят и финансовые рычаги влияния для тех, кто любит "прибедняться".

Споров было много, но проголосовали "за" практически единогласно. Неважно как, по суду или по совести, но деньги на воспитание ребенка парламентарии пообещали помочь взыскать.

