Новости Беларуси. Папа Римский Франциск назначил трех новых епископов в Беларуси: двух новых викарных епископов и одного ординария. Таким образом, их количество выросло с четырех до семи. Об этом 29 ноября объявил митрополит Минско-Могилевской Архиепархии Тадеуш Кондрусевич.

Епископское посвящение пройдет в январе и феврале 2014 года в Архикафедральном костеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее назначение новых католических епископов Ватикан делал лишь в конце 90-ых.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской Архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Сёняшні дзень вельмі важны, бо рэцэзія не можа заставацца без біскупа. Мы ўжо доўгі час не маем біскупа. У Віцебску, а далей вядома і Гродзенская рэцэзія па ліку вернікаў самая вялікая ў Беларусі. І Мінска-Магілеўская архірэцэзія, і дзве катэты (у Мінску і Магілёве), таму таксама патрэбны другі біскуп.