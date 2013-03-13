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Папа Римский еще не выбран. За 2 дня над Сикстинской капеллой несколько раз поднимался черный дым

13 марта 2013 18:04
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Новости Италии. За ходом этого голосования следит практически весь мир. В Ватикане второй день выбирают нового главу католической церкви. Пока над Сикстинской капеллой, где и собрались 115 кардиналов для избрания понтифика, несколько раз поднимался чёрный дым. Это значит, что 266 Папа пока не выбран.

По последним данным, в течение часа кардиналы снова сожгут свои бюллетени, и станут известны очередные итоги конклава. Тем временем,  на площади Святого Петра, где установлены два больших экрана, собрались тысячи верующих. Все они, несмотря на дождь, ждут и надеются, что вскоре к ним выйдет новый духовный лидер.

Верующие:
Мы уверены, что очень скоро увидим белый дым. Мы будем очень рады, когда новый Папа будет избран. Это добавляет надежды, что все изменится к лучшему.
Я очень жду, что Папа выйдет к нам сегодня. Однако это не самое главное, когда его выберут. Мы просто хотим видеть Папу честным человеком, который бы вселял в нас надежду.

Хотя голосование проходит тайно, мировые СМИ выделили нескольких претендентов на папский престол. Среди них - итальянский и бразильский кардиналы. Сколько понадобиться времени на избрание понтифика, неизвестно. Например, на последнем конклаве в 2005 году с кандидатурой определились за 2 дня. А в начале прошлого века кардиналы заседали 5 дней.

Кстати, в Ватикане повышены меры безопасности. Впервые полицейские используют техническую новинку -  электронный нос. Он помогает найти взрывоопасные вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Религия # Папа Римский

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