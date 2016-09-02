Прямой эфир

Досрочное голосование в парламентских выборах начнётся 6 сентября

02 сентября 2016 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участковые комиссии Минщины завершают последнюю подготовку к парламентским выборам. Досрочное голосование, напоминаем, начнётся 6 сентября.

Списки избирателей проверены, остаётся только дождаться бюллетеней и опечатать урны. Всего в центральном регионе 11 сентября будут открыты 1023 участка для голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Коваленко, глава участковой комисии Октябрьского участка для голосования №3 Молодечненской сельской избирательной округи:
На территории участка проживает более 1500 избирателей. Более 100 человек попросили проголосовать по месту их нахождения, потому что люди преклонного возраста. Для досрочного голосования у нас уже подготовлены и кабины, и имеется необходимое количество ящиков для голосования.

# Выборы-2019 # Ирина Коваленко

Другие новости рубрики

Все новости
Президент о строительстве вокруг столицы: Прекращайте там строить, потому что это то же самое, что строить в Минске
02 сентября 2016 15:39

Президент о строительстве вокруг столицы: Прекращайте там строить, потому что это то же самое, что строить в Минске

Парламентские выборы в Беларуси: портрет Кальварийского избирательного округа
01 сентября 2016 17:30

Парламентские выборы в Беларуси: портрет Кальварийского избирательного округа

Александр Лукашенко 1 сентября посетил специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 в Минске
01 сентября 2016 17:05

Александр Лукашенко 1 сентября посетил специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 в Минске