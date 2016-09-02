Досрочное голосование в парламентских выборах начнётся 6 сентября

Новости Беларуси. Участковые комиссии Минщины завершают последнюю подготовку к парламентским выборам. Досрочное голосование, напоминаем, начнётся 6 сентября.

Списки избирателей проверены, остаётся только дождаться бюллетеней и опечатать урны. Всего в центральном регионе 11 сентября будут открыты 1023 участка для голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Коваленко, глава участковой комисии Октябрьского участка для голосования №3 Молодечненской сельской избирательной округи:

На территории участка проживает более 1500 избирателей. Более 100 человек попросили проголосовать по месту их нахождения, потому что люди преклонного возраста. Для досрочного голосования у нас уже подготовлены и кабины, и имеется необходимое количество ящиков для голосования.