Новости России. От имени Александра Лукашенко направлен подарок в Троице-Георгиевский женский монастырь в Сочи. Обитель основана в 1999 году на месте храма великомученика Георгия Победоносца, в честь которого и получила свое название. Святыня построена по традиции древнерусских монастырей. Ее главным вдохновителем является настоятельница Анастасия, которая родилась в Беларуси. Благодаря ее стараниям здесь за короткий срок появилось несколько интересных по архитектуре церквей.

В главном соборе находятся несколько святынь. Одна из самых почитаемых – частица Креста Господнего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игуменья Анастасия, настоятельница Троице-Георгиевского епархиального женского монастыря:

Я всегда чувствую себя белоруской. Мы даже печенье белорусское с тмином печем. Драники, другие интересные блюда. Даже паспорт у меня на сегодняшний день белорусский. Я считаю, что тот уголок является моей родиной, наша светлая, наша голубоглазая Беларусь.

Президент Беларуси подарил нам частичку Святого Древа Господне. И все люди с великим благоговением прикладываются в монтированную частичку Христа, молятся. Это святыня из святынь. Мы очень благодарны. Несказанным земным поклоном благодарим нашего господина президента Беларуси и будем рады видеть его.