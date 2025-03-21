Орбан: Евросоюз попытается не помочь Украине, а попросту колонизировать её
Евросоюз, охваченный лихорадкой евроинтеграции, рвется принять Украину в свои ряды до 2030-го, не обращая внимания на предостережения стран – участниц объединения. Так, Венгрия в лице Виктора Орбана бьет тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После очередного экстренного саммита ЕС премьер заявил, что европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте. Орбан утверждает, что ввязываться было плохим решением.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Принятие Украины в ЕС с ее огромной территорией, нестабильной экономикой и продолжающимся конфликтом может стать непосильной ношей для Евросоюза. А в условиях экономического спада в ряде стран ЕС это может привести к серьезным социальным потрясениям.
Да и сама процедура принятия Украины в Европейский союз вызывает вопросы. Опрос населения, как это практикуется в Венгрии, не предусмотрен в других странах демократичного Евросоюза. Что в свою очередь подчеркивает его стремление к реализации геополитических амбиций правящей верхушки.
Виктор Орбан:
Евросоюз попытается не помочь Украине, а попросту колонизировать ее. Под предлогом интеграции навяжет выгодные лишь Брюсселю условия и ослабит национальную экономику. Украина превратится в зависимого вассала. И за это, возможно, потом придется расплачиваться.
Однако евроинтеграция Украины не единственная заноза, которую попыталась достать Венгрия из тела Европы. Ранее Будапешт поставил под сомнение очередной европейский пакет военной помощи Киеву на 40 миллиардов через повышение государственного долга стран объединения. Однако Евросоюз нашел скользкий способ обойти вето Венгрии, распределив траты добровольно между государствами без общего решения со стороны Брюсселя.
Тем самым ЕС вновь продемонстрировал мастер-класс по предательству собственных правил и выкручиванию рук несогласным. Вопрос лишь в том, не треснет ли от таких диктаторских маневров хрупкий европейский дом, оставив после себя лишь руины демократии и былых принципов единства.