Евросоюз, охваченный лихорадкой евроинтеграции, рвется принять Украину в свои ряды до 2030-го, не обращая внимания на предостережения стран – участниц объединения. Так, Венгрия в лице Виктора Орбана бьет тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После очередного экстренного саммита ЕС премьер заявил, что европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте. Орбан утверждает, что ввязываться было плохим решением.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Принятие Украины в ЕС с ее огромной территорией, нестабильной экономикой и продолжающимся конфликтом может стать непосильной ношей для Евросоюза. А в условиях экономического спада в ряде стран ЕС это может привести к серьезным социальным потрясениям. Да и сама процедура принятия Украины в Европейский союз вызывает вопросы. Опрос населения, как это практикуется в Венгрии, не предусмотрен в других странах демократичного Евросоюза. Что в свою очередь подчеркивает его стремление к реализации геополитических амбиций правящей верхушки.