Новости Беларуси. Беларусь в центре решения глобальных мировых проблем. Около 150 международных экспертов 29 августа обсуждают в Минске изменение климата. Это своего рода продолжение Парижского разговора.

В декабре 2015 года во Франции с участием мировых лидеров прошла Конференция ООН, на которой принято рамочное климатическое соглашение. Оно закрепляет основные принципы глобального действия после 2020 года. Минская встреча станет первой по разработке сценария мер для прекращения потепления на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуардо Калво Буэндил, сопредседатель целевой группы по национальным кадастрам парниковых газов (Перу):

Предыдущая декларация была принята 10 лет назад, и сейчас, спустя 10 лет, много что произошло, много технических новшеств, разработок. Поэтому в 2016 году мы принимаем новую и делаем это здесь со всеми профессионалами в этой отрасли.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это, мы считаем, большая честь для нашей страны, потому что это очень представительное мероприятие, в котором участвует более 150 экспертов из 195 стран мира. Это начало трехлетнего этапа подготовки документов по разработке методологических основ для контроля за изменениями климата.

Иве Прэри, эксперт Международной ассоциации гидроэнергетики (Канада):

Беларусь – важный партнер в этом форуме в первую очередь благодаря тому, что она принимает всех участников у себя. И эта встреча достаточно важная, потому что здесь обсуждаются основные вопросы и будут приниматься основные документы, по которым будут работать все страны. Это начало очень большого пути, который продлится три года.

Саймон Эглстон, эксперт глобальной организации наблюдения за климатом (Швейцария):

Мы здесь для того, чтобы обсудить, какие еще проблемы несет в себе глобальное потепление, потому что глобальное потепление – это не только жара, но и загрязнение воды, исчезновение многих видов животных. Поэтому нужно понимать, что уменьшение температуры на полтора градуса – этого недостаточно. Нужно принимать другие меры по очистке и мониторингу окружающей среды.

На конференцию в Минск прибыли делегаты правительств из ЕС, США, Канады, Австралии, Латинской Америки, Азии и Африки. Им предстоит с участием экспертов из нашей страны начать разработку глобальных действий по выбросам парниковых газов и адаптации к изменениям климата.

Павел Шерманов, сотрудник межправительственной группы экспертов по изменению климата:

У нас есть хорошие школы по лесу и по водно-болотным угодьям. Но я думаю, что и нам стоит поучиться у всего мира, как они подходят к подготовке документов, к выработке вопроса. И поэтому здесь общение экспертов всех стран мира, которые приехали в Республику Беларусь, будет интересно и полезно всем.